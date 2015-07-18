Владимир Рокунов
Тренер
|Имя
|Владимир
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Рокунов
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|6 августа 1969
|Имя
|Владимир
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Рокунов
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|6 августа 1969
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Мордовия (мол)
|14
|5
|7
|2
|Дата
|Матч
|18.07.2015
|Мордовия (мол)
|1 : 0
|Локомотив (мол)
|24.07.2015
|Динамо (мол)
|3 : 0
|Мордовия (мол)
|01.08.2015
|Мордовия (мол)
|3 : 1
|Урал (мол)
|06.08.2015
|Ахмат (мол)
|1 : 0
|Мордовия (мол)
|16.08.2015
|Мордовия (мол)
|1 : 0
|Уфа (мол)
|22.08.2015
|Краснодар (мол)
|2 : 1
|Мордовия (мол)
|29.08.2015
|Мордовия (мол)
|3 : 1
|Рубин (мол)
|13.09.2015
|Кр. Советов (мол)
|2 : 2
|Мордовия (мол)
|19.09.2015
|Мордовия (мол)
|0 : 1
|ЦСКА (мол)
|27.09.2015
|Амкар (мол)
|0 : 1
|Мордовия (мол)
|03.10.2015
|Мордовия (мол)
|0 : 3
|Спартак М (мол)
|19.10.2015
|Ростов (мол)
|4 : 1
|Мордовия (мол)
|23.10.2015
|Мордовия (мол)
|2 : 3
|Академия Кубань
|30.10.2015
|Зенит (мол)
|0 : 0
|Мордовия (мол)