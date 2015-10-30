Россия. Молодежное первенство, 14 тур
Россия. Молодежное первенство, 13 тур
Россия. Молодежное первенство, 12 тур
Россия. Молодежное первенство, 11 тур
Россия. Молодежное первенство, 10 тур
Россия. Молодежное первенство, 9 тур
Россия. Молодежное первенство, 8 тур
Россия. Молодежное первенство, 7 тур
Россия. Молодежное первенство, 6 тур
Россия. Молодежное первенство, 5 тур
Россия. Молодежное первенство, 4 тур
Россия. Молодежное первенство, 3 тур
Россия. Молодежное первенство, 2 тур
Россия. Молодежное первенство, 1 тур