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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Cибирь - Томь
Cибирь - Томь: обзор матча 19 октября 2015
Cибирь
19.10.2015, понедельник, 16:00
Россия. ФНЛ, 17 тур
1 : 0
Завершен
Томь
61'
М. Житнев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - Томь
Замена
Д. Скороходов
️️️️
А. Харитонов
90'
Замена
А. Гладышев
️️️️
М. Житнев
89'
85'
Замена
К. Погребняк
️️️️
И. Темников
80'
Замена
В. Чуперка
️️️️
С. Кузнецов
68'
Замена
Н. Баженов
️️️️
П. Нехайчик
68'
Замена
А. Черевко
️️️️
А. Пугин
Желтая карточка
Р. Беляев
63'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Житнев
61'
59'
Красная карточка
Е. Башкиров
Замена
Р. Беляев
️️️️
И. Нагибин
46'
43'
Желтая карточка
П. Немов
24'
Желтая карточка
А. Саная
Желтая карточка
А. Макаренко
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
44
Вячеслав Ларенц
ЛЗ
59
Андрей Иванов
ЛЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
33
Аслан Дышеков
ОП
8
Александр Макаренко
ЦП
99
Максим Житнев
ЦП
37
Евгений Чеботару
ЦП
9
Иван Нагибин
ЦП
Томь
77
Олег Чуваев
ВР
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
22
Петр Тен
ПЗ
11
Иван Темников
ПЗ
17
Алексей Пугин
ЛП
33
Павел Нехайчик
ЛП
90
Андрей Лях
ОП
5
Петр Немов
ОП
44
Евгений Башкиров
ОП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
32
Анзор Саная
ЦФ
Cибирь
25
Илья Трунин
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
32
Денис Скороходов
ЛП
5
Алексей Гладышев
ЛП
52
Евгений Зиновьев
ПП
98
Ильмир Якупов
ЦФ
7
Роман Беляев
ЦФ
Томь
1
Алексей Солосин
ВР
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
4
Даниил Чалов
ЦЗ
92
Валерий Чуперка
ЦП
32
Никита Баженов
ПП
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
26
Александр Черевко
ЦФ
4-1-5
22
Цыган
59
Иванов
3
Плопа
4
Выходил
44
Ларенц
33
Дышеков
83
Харитонов
99
Житнев
37
Чеботару
9
Нагибин
8
Макаренко
3-3-3-1
77
Чуваев
11
Темников
26
Бендзь
22
Тен
90
Лях
5
Немов
44
Башкиров
17
Пугин
10
Кузнецов
33
Нехайчик
32
Саная
83
Харитонов
32
Скороходов
32
Скороходов
83
Харитонов
99
Житнев
5
Гладышев
5
Гладышев
99
Житнев
9
Нагибин
7
Беляев
7
Беляев
9
Нагибин
10
Кузнецов
92
Чуперка
92
Чуперка
10
Кузнецов
33
Нехайчик
32
Баженов
32
Баженов
33
Нехайчик
11
Темников
9
Погребняк
9
Погребняк
11
Темников
17
Пугин
26
Черевко
26
Черевко
17
Пугин
Остались в запасе
Cибирь
Томь
98
Ильмир Якупов
ЦФ
25
Илья Трунин
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
52
Евгений Зиновьев
ПП
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
1
Алексей Солосин
ВР
4
Даниил Чалов
ЦЗ
Остались в запасе
98
Ильмир Якупов
ЦФ
25
Илья Трунин
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
52
Евгений Зиновьев
ПП
Остались в запасе
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
1
Алексей Солосин
ВР
4
Даниил Чалов
ЦЗ
Статистика матча Cибирь - Томь
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Стадион:
Спартак
Новости команд
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Cибирь
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