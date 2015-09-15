август 2015
сентябрь 2015
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2015/2016), 10 тур
15 сентября, вторник
16:00
Матч завершен
15 сентября, вторник
16:30
Матч завершен
15 сентября, вторник
18:00
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2015/2016), 9 тур
15 сентября, вторник
18:00
Матч завершен
15 сентября, вторник
18:00
Матч завершен
15 сентября, вторник
18:30
Матч завершен
Лига чемпионов (2015/2016), 1 тур, группа A
Лига чемпионов (2015/2016), 1 тур, группа B
15 сентября, вторник
21:45
Матч завершен
15 сентября, вторник
21:45
Матч завершен
Лига чемпионов (2015/2016), 1 тур, группа C
Лига чемпионов (2015/2016), 1 тур, группа D
Шотландия. Премьер-Лига (2015/2016), 3 тур
15 сентября, вторник
21:45
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2015/2016), 7 тур
15 сентября, вторник
21:45
Матч завершен
15 сентября, вторник
21:45
Матч завершен
15 сентября, вторник
21:45
Матч завершен
15 сентября, вторник
21:45
Матч завершен
15 сентября, вторник
21:45
Матч завершен
15 сентября, вторник
22:00
Матч завершен
15 сентября, вторник
22:00
Матч завершен