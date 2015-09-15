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    Расписание матчей 15-09-2015

    август 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    сентябрь 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    октябрь 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2015/2016), 10 тур
    15 сентября, вторник
    15:00
    Динамо
    0:3
    Челябинск
    Матч завершен
    15 сентября, вторник
    16:00
    Пари НН
    3:1
    Зенит-Ижевск
    Матч завершен
    15 сентября, вторник
    16:30
    Лада-Тольятти
    0:1
    Носта
    Матч завершен
    15 сентября, вторник
    17:00
    Химик
    0:3
    Волга
    Матч завершен
    15 сентября, вторник
    18:00
    Нефтехимик
    2:3
    Сызрань-2003
    Матч завершен
    Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2015/2016), 9 тур
    15 сентября, вторник
    18:00
    Коломна
    2:1
    ЦРФСО
    Матч завершен
    15 сентября, вторник
    18:00
    Домодедово
    0:1
    Знамя Труда
    Матч завершен
    15 сентября, вторник
    18:00
    Торпедо Вл
    1:1
    Псков-747
    Матч завершен
    15 сентября, вторник
    18:00
    Спартак К
    2:1
    Строгино
    Матч завершен
    15 сентября, вторник
    18:30
    Текстильщик
    2:1
    Олимп-Долгопрудный
    Матч завершен
    15 сентября, вторник
    19:00
    Химки
    3:1
    Москва
    Матч завершен
    15 сентября, вторник
    19:00
    Сочи
    2:0
    Карелия
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2015/2016), 1 тур, группа A
    15 сентября, вторник
    21:45
    ПСЖ
    2:0
    Мальме
    Матч завершен
    15 сентября, вторник
    21:45
    Реал
    4:0
    Шахтер
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2015/2016), 1 тур, группа B
    15 сентября, вторник
    21:45
    Вольфсбург
    1:0
    ЦСКА
    Матч завершен
    15 сентября, вторник
    21:45
    ПСВ
    2:1
    Манчестер Юнайтед
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2015/2016), 1 тур, группа C
    15 сентября, вторник
    21:45
    Галатасарай
    0:2
    Атлетико
    Матч завершен
    15 сентября, вторник
    21:45
    Бенфика
    2:0
    Астана
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2015/2016), 1 тур, группа D
    15 сентября, вторник
    21:45
    Манчестер Сити
    1:2
    Ювентус
    Матч завершен
    15 сентября, вторник
    21:45
    Севилья
    3:0
    Боруссия
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-Лига (2015/2016), 3 тур
    15 сентября, вторник
    21:45
    Абердин
    1:0
    Гамильтон Академикал
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2015/2016), 7 тур
    15 сентября, вторник
    21:45
    Бернли
    2:1
    Милтон Кинс Донс
    Матч завершен
    15 сентября, вторник
    21:45
    Бирмингем Сити
    0:1
    Ноттингем Форест
    Матч завершен
    15 сентября, вторник
    21:45
    Брайтон
    2:1
    Ротерхэм
    Матч завершен
    15 сентября, вторник
    21:45
    Кардифф
    0:2
    Халл Сити
    Матч завершен
    15 сентября, вторник
    21:45
    Лидс
    0:1
    Ипсвич Таун
    Матч завершен
    15 сентября, вторник
    21:45
    Мидлсбро
    3:1
    Брентфорд
    Матч завершен
    15 сентября, вторник
    21:45
    Престон
    1:1
    Бристоль Сити
    Матч завершен
    15 сентября, вторник
    21:45
    Чарльтон
    1:2
    Хаддерсфилд Таун
    Матч завершен
    15 сентября, вторник
    22:00
    Болтон
    0:0
    Шеффилд Уэнсдэй
    Матч завершен
    15 сентября, вторник
    22:00
    Рединг
    0:1
    Дерби Каунти
    Матч завершен
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