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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Чарльтон - Хаддерсфилд Таун
Чарльтон - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 15 сентября 2015
Чарльтон
15.09.2015, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 7 тур
1 : 2
Завершен
Хаддерсфилд Таун
40'
М. Сарр
11'
Г. Банн
34'
Э. Хьюс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чарльтон - Хаддерсфилд Таун
90'
+6
Желтая карточка
Т. Смит
89'
Замена
Т. Смит
️️️️
Ш. Сканнелл
Замена
И. Ветокеле
️️️️
С. Макиенок
80'
78'
Замена
К. Демпси
️️️️
М. Карайол
Замена
К. МакАлени
️️️️
М. Фокс
74'
68'
Желтая карточка
Д. Стир
Желтая карточка
М. Сарр
59'
Замена
З. Бергдич
️️️️
Э. Ба
54'
46'
Замена
Ф. Биллинг
️️️️
Э. Хьюс
ГОЛ! 1:2!
М. Сарр
Пас отдал
Й. Берг Гудмундссон
40'
34'
ГОЛ! 0:2!
Э. Хьюс
27'
Желтая карточка
М. Карайол
25'
Желтая карточка
Д. Линч
11'
ГОЛ! 0:1!
Г. Банн
Пас отдал
Ш. Сканнелл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чарльтон
1
Ник Поуп
ВР
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
20
Крис Солли
ЦЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
5
Ахмед Каши
ОП
7
Эль-Хаджи Ба
ЦП
24
Джордан Кузинс
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
24
Симон Макиенок
ЦФ
32
Тони Уотт
ЦФ
Главный тренер
Гай Лузон
Хаддерсфилд Таун
31
Джед Стир
ВР
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
6
Джоэль Линч
ЦЗ
19
Эллиотт Уорд
ЦЗ
29
Мустафа Карайол
ЛВ
33
Гарри Банн
ЦП
44
Эмир Хьюс
ЦП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
11
Ишмаэль Миллер
ЦФ
9
Шон Сканнелл
ЦФ
Главный тренер
Крис Пауэлл
Чарльтон
33
Димитар Митов
ВР
19
Закария Бергдич
ЦЗ
12
Алу Диарра
ЦП
4
Джонни Джексон
ЦП
10
Конор МакАлени
ЦП
25
Игор Ветокеле
ЦФ
9
Карлан Грант
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
26
Ллойд Эллинсон
ВР
2
Том Смит
ПЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
10
Кайл Демпси
ЦП
10
Мартин Патерсон
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
11
Джо Лолли
ЦФ
4-1-3-2
1
Поуп
5
Бауэр
20
Солли
23
Сарр
3
Фокс
5
Каши
7
Ба
24
Кузинс
7
Гудмундссон
32
Уотт
24
Макиенок
3-3-1-2
31
Стир
6
Линч
19
Уорд
3
Дэвидсон
33
Банн
44
Хьюс
4
Уайтхэд
29
Карайол
9
Сканнелл
11
Миллер
7
Ба
19
Бергдич
19
Бергдич
7
Ба
3
Фокс
10
МакАлени
10
МакАлени
3
Фокс
24
Макиенок
25
Ветокеле
25
Ветокеле
24
Макиенок
9
Сканнелл
2
Смит
2
Смит
9
Сканнелл
44
Хьюс
8
Биллинг
8
Биллинг
44
Хьюс
29
Карайол
10
Демпси
10
Демпси
29
Карайол
Остались в запасе
Чарльтон
Хаддерсфилд Таун
33
Димитар Митов
ВР
12
Алу Диарра
ЦП
4
Джонни Джексон
ЦП
9
Карлан Грант
ЦФ
Главный тренер
Гай Лузон
26
Ллойд Эллинсон
ВР
10
Мартин Патерсон
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
11
Джо Лолли
ЦФ
Главный тренер
Крис Пауэлл
Остались в запасе
33
Димитар Митов
ВР
12
Алу Диарра
ЦП
4
Джонни Джексон
ЦП
9
Карлан Грант
ЦФ
Остались в запасе
26
Ллойд Эллинсон
ВР
10
Мартин Патерсон
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
11
Джо Лолли
ЦФ
Главный тренер
Гай Лузон
Главный тренер
Крис Пауэлл
Статистика матча Чарльтон - Хаддерсфилд Таун
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Чарльз Брейкспир
(Суррей)
Стадион:
Вэлли
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