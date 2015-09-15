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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лидс - Ипсвич Таун
Лидс - Ипсвич Таун: обзор матча 15 сентября 2015
Лидс
15.09.2015, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 7 тур
0 : 1
Завершен
Ипсвич Таун
32'
Т. Смит
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лидс - Ипсвич Таун
Желтая карточка
С. Бирам
85'
84'
Замена
Б. Питман
️️️️
Э. Мэйтленд-Найлс
77'
Желтая карточка
Д. Парр
77'
Замена
Ж. Кук
️️️️
К. Скьюз
76'
Замена
Д. Парр
️️️️
Р. Фрейзер
Желтая карточка
Л. Кук
71'
Замена
А. Моуатт
️️️️
Т. Адейеми
69'
Замена
С. Бирам
️️️️
С. Даллас
59'
32'
ГОЛ! 0:1!
Т. Смит
Желтая карточка
С. Бамба
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
16
Марко Сильвестри
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
10
Льюис Кук
ЦП
7
Люк Мерфи
ЦП
15
Том Адейеми
ЦП
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
Ипсвич Таун
1
Дин Геркен
ВР
4
Люк Чамберс
ЦЗ
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
15
Томми Смит
ЦЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
8
Коул Скьюз
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
22
Джонатан Дуглас
ПП
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Лидс
22
Росс Тернбулл
ВР
25
Скотт Уоттон
ЦЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
20
Алекс Моуатт
ЦП
15
Сулейман Дукара
ЦФ
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
21
Петр Маларчик
ЦЗ
2
Джонатан Парр
ЦЗ
16
Жиль Кук
ЦП
18
Джей Табб
ЦП
11
Бретт Питман
ЦФ
39
Ларсен Туре
ЦФ
3-2-3-2
16
Сильвестри
6
Купер
14
Бамба
18
Тэйлор
15
Даллас
28
Берарди
10
Кук
7
Мерфи
15
Адейеми
9
Вуд
7
Антенуччи
4-3-1-2
1
Геркен
3
Кнудсен
15
Смит
6
Берра
4
Чамберс
22
Дуглас
8
Скьюз
2
Мэйтленд-Найлс
10
Фрейзер
17
МакГолдрик
9
Мерфи
15
Даллас
3
Бирам
3
Бирам
15
Даллас
15
Адейеми
20
Моуатт
20
Моуатт
15
Адейеми
8
Скьюз
16
Кук
16
Кук
8
Скьюз
10
Фрейзер
2
Парр
2
Парр
10
Фрейзер
2
Мэйтленд-Найлс
11
Питман
11
Питман
2
Мэйтленд-Найлс
Остались в запасе
Лидс
Ипсвич Таун
22
Росс Тернбулл
ВР
25
Скотт Уоттон
ЦЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
15
Сулейман Дукара
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
21
Петр Маларчик
ЦЗ
33
Бартош Биалковски
ВР
18
Джей Табб
ЦП
39
Ларсен Туре
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
25
Скотт Уоттон
ЦЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
15
Сулейман Дукара
ЦФ
Остались в запасе
21
Петр Маларчик
ЦЗ
33
Бартош Биалковски
ВР
18
Джей Табб
ЦП
39
Ларсен Туре
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
Главный тренер
Мик МакКарти
Статистика матча Лидс - Ипсвич Таун
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
Элланд Роад
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