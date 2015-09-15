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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ПСВ - Манчестер Юнайтед
ПСВ - Манчестер Юнайтед: обзор матча 15 сентября 2015
ПСВ
15.09.2015, вторник, 21:45
Лига чемпионов, группа B, 1 тур
2 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
45+2'
Э. Морено
57'
Л. Нарсинг
41'
М. Депай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСВ - Манчестер Юнайтед
86'
Замена
Л. Валенсия
️️️️
Э. Янг
Замена
Ю. Локадия
️️️️
М. Лестьенн
86'
75'
Замена
М. Феллайни
️️️️
А. Эррера
Замена
С. Схаарс
️️️️
А. Гуардадо
72'
Желтая карточка
Д. Брума
71'
67'
Желтая карточка
К. Смоллинг
Желтая карточка
Э. Морено
60'
ГОЛ! 2:1!
Л. Нарсинг
Пас отдал
М. Лестьенн
57'
Желтая карточка
С. Ариас
55'
ГОЛ! 1:1!
Э. Морено
Пас отдал
М. Лестьенн
45'
+2
41'
ГОЛ! 0:1!
М. Депай
Пас отдал
Д. Блинд
24'
Замена
М. Рохо
️️️️
Л. Шоу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
41
Йерун Зут
ВР
15
Эктор Морено
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
24
Дэйви Проппер
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
26
Люк де Йонг
ЦФ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
21
Андер Эррера
ЦП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
ПСВ
22
Ремко Пасвер
ВР
7
Симон Поульсен
ЦЗ
30
Йорди де Вейс
ЦЗ
26
Гастон Перейро
ЦП
6
Стейн Схаарс
ЦП
20
Рай Влут
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
5
Маркос Рохо
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
16
Майкл Кэррик
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
4-1-2-3
41
Зут
4
Ариас
15
Морено
25
Брума
30
Бренет
20
Хендрикс
24
Проппер
18
Гуардадо
7
Нарсинг
17
Лестьенн
26
де Йонг
3-2-2-1-2
43
Де Хеа
23
Шоу
17
Блинд
6
Смоллинг
36
Дармиан
15
Янг
21
Эррера
31
Швайнштайгер
64
Мата
10
Депай
9
Марсьяль
18
Гуардадо
6
Схаарс
6
Схаарс
18
Гуардадо
17
Лестьенн
9
Локадия
9
Локадия
17
Лестьенн
23
Шоу
5
Рохо
5
Рохо
23
Шоу
21
Эррера
25
Феллайни
25
Феллайни
21
Эррера
15
Янг
25
Валенсия
25
Валенсия
15
Янг
Остались в запасе
ПСВ
Манчестер Юнайтед
20
Рай Влут
ЦФ
22
Ремко Пасвер
ВР
7
Симон Поульсен
ЦЗ
30
Йорди де Вейс
ЦЗ
26
Гастон Перейро
ЦП
Главный тренер
Филлип Коку
44
Серхио Ромеро
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
16
Майкл Кэррик
ЦП
Главный тренер
Луи ван Гаал
Остались в запасе
20
Рай Влут
ЦФ
22
Ремко Пасвер
ВР
7
Симон Поульсен
ЦЗ
30
Йорди де Вейс
ЦЗ
26
Гастон Перейро
ЦП
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
16
Майкл Кэррик
ЦП
Главный тренер
Филлип Коку
Главный тренер
Луи ван Гаал
Статистика матча ПСВ - Манчестер Юнайтед
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Филипс
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Спорт
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