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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Химки - Москва
Химки - Москва: обзор матча 15 сентября 2015
Химки
15.09.2015, вторник, 19:00
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 9 тур
3 : 1
Завершен
Москва
60'
Ф. Дворников
81'
М. Маркосов (П)
87'
И. Кузьмичев
23'
В. Данилин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химки - Москва
Замена
В. Соколов
️️️️
М. Гащенков
90'
Замена
Н. Кайдаш
️️️️
К. Родионов
89'
ГОЛ! 3:1!
И. Кузьмичев
87'
82'
Замена
И. Родин
️️️️
А. Ляднев
81'
Желтая карточка
А. Мамонов
ГОЛ с пенальти! 2:1!
М. Маркосов
81'
Замена
С. Ефимов
️️️️
Я. Казаев
76'
74'
Замена
Д. Горбунов
️️️️
Д. Санталов
69'
Замена
И. Локшин
️️️️
И. Звягин
Замена
И. Кузьмичев
️️️️
Ф. Дворников
69'
66'
Желтая карточка
Т. Нтирубуза
ГОЛ! 1:1!
Ф. Дворников
60'
Желтая карточка
И. Чернышов
31'
30'
Замена
П. Орлов
️️️️
А. Добролович
23'
ГОЛ! 0:1!
В. Данилин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
1
Дмитрий Цицилин
ВР
27
Кирилл Заика
ЛАЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
26
Игорь Чернышов
ЦЗ
9
Никита Лапин
ПАЗ
53
Ян Казаев
ЦП
4
Николай Тюнин
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
9
Федор Дворников
ЦФ
9
Михаил Маркосов
ЦФ
Москва
16
Леонид Мусин
ВР
23
Тед Нтирубуза
ЦЗ
20
Антон Полюткин
ЦЗ
2
Артем Добролович
ЦЗ
82
Алексей Мамонов
ЦЗ
25
Никита Жданкин
ПЗ
34
Вячеслав Данилин
ЦП
15
Иван Звягин
ЦП
14
Денис Санталов
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
9
Андрей Ляднев
ЦФ
Химки
22
Евгений Пузин
ВР
89
Александр Ярковой
ЦЗ
13
Станислав Ефимов
ЦП
4
Владимир Соколов
ЦП
77
Максим Широков
ЦП
11
Илья Кузьмичев
ЦФ
59
Никита Кайдаш
ЦФ
Москва
35
Александр Романов
ВР
21
Павел Орлов
ЦЗ
8
Никита Дюков
ЦП
22
Игорь Локшин
ЦП
18
Денис Горбунов
ЦП
87
Иван Родин
ЦП
42
Антон Кабанов
ЦФ
3-2-3-2
1
Цицилин
22
Родионов
5
Шумских
26
Чернышов
27
Заика
9
Лапин
53
Казаев
4
Тюнин
77
Гащенков
9
Маркосов
9
Дворников
3-2-4-1
16
Мусин
20
Полюткин
2
Добролович
82
Мамонов
25
Жданкин
23
Нтирубуза
15
Звягин
14
Санталов
52
Нетфуллин
34
Данилин
9
Ляднев
53
Казаев
13
Ефимов
13
Ефимов
53
Казаев
9
Дворников
11
Кузьмичев
11
Кузьмичев
9
Дворников
77
Гащенков
4
Соколов
4
Соколов
77
Гащенков
22
Родионов
59
Кайдаш
59
Кайдаш
22
Родионов
15
Звягин
22
Локшин
22
Локшин
15
Звягин
14
Санталов
18
Горбунов
18
Горбунов
14
Санталов
2
Добролович
21
Орлов
21
Орлов
2
Добролович
9
Ляднев
87
Родин
87
Родин
9
Ляднев
Остались в запасе
Химки
Москва
77
Максим Широков
ЦП
22
Евгений Пузин
ВР
89
Александр Ярковой
ЦЗ
42
Антон Кабанов
ЦФ
8
Никита Дюков
ЦП
35
Александр Романов
ВР
Остались в запасе
77
Максим Широков
ЦП
22
Евгений Пузин
ВР
89
Александр Ярковой
ЦЗ
Остались в запасе
42
Антон Кабанов
ЦФ
8
Никита Дюков
ЦП
35
Александр Романов
ВР
Статистика матча Химки - Москва
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 26 тур
Олимп-Долгопрудный
5 : 1
04.06.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 25 тур
Москва
3 : 6
28.05.2017
Сочи
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 24 тур
Динамо-2
1 : 0
21.05.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 22 тур
Домодедово
3 : 2
18.05.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 23 тур
Москва
6 : 1
15.05.2017
Торпедо Вл
Информация о матче
Главный судья:
Геннадий Аношин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Родина
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