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    Тед Нтирубуза

    Защитник
    Имя Тед
    Отчество Жанович
    Фамилия Нтирубуза
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Воронеж
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 23 июня 1995 (27 лет)
    Рост 184
    Вес 83
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