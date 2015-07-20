|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Москва
|7
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.09.2015
|1' -26'
|Торпедо Вл (Владимир)
|0:0
|Москва (Москва)
|21.09.2015
|1' -90'
|Москва (Москва)
|2:1
|Сочи (Сочи)
|79'
|15.09.2015
|1' -90'
|Химки (Химки)
|3:1
|Москва (Москва)
|66'
|08.09.2015
|1' -90'
|Москва (Москва)
|2:0
|Текстильщик (Иваново)
|01.09.2015
|1' -90'
|Домодедово (Москва)
|0:1
|Москва (Москва)
|22.08.2015
|1' -90'
|Волга (Тверь)
|1:0
|Москва (Москва)
|18.08.2015
|1' -89'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|2:3
|Москва (Москва)
|40'
|20.07.2015
|Был в запасе
|Москва (Москва)
|2:0
|Псков-747 (Псков)