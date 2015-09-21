Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Москва - Сочи
Москва - Сочи: обзор матча 21 сентября 2015
Москва
21.09.2015, понедельник, 17:00
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 10 тур
2 : 1
Завершен
Сочи
20'
П. Орлов
34'
Д. Санталов (П)
6'
В. Комисов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Москва - Сочи
Желтая карточка
И. Локшин
87'
81'
Замена
Е. Козлов
️️️️
И. Горбунов
Замена
Р. Садыхов
️️️️
Д. Санталов
81'
Замена
И. Родин
️️️️
Р. Нетфуллин
81'
Желтая карточка
Т. Нтирубуза
79'
Замена
Д. Горбунов
️️️️
И. Звягин
70'
Замена
И. Локшин
️️️️
А. Ляднев
69'
60'
Замена
И. Сериков
️️️️
М. Рогов
58'
Замена
А. Каташевский
️️️️
В. Ослоновский
57'
Красная карточка
М. Коваленко
Желтая карточка
В. Данилин
38'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Санталов
34'
ГОЛ! 1:1!
П. Орлов
20'
6'
ГОЛ! 0:1!
В. Комисов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Москва
16
Леонид Мусин
ВР
23
Тед Нтирубуза
ЦЗ
20
Антон Полюткин
ЦЗ
21
Павел Орлов
ЦЗ
82
Алексей Мамонов
ЦЗ
25
Никита Жданкин
ПЗ
15
Иван Звягин
ЦП
14
Денис Санталов
ЦП
34
Вячеслав Данилин
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
9
Андрей Ляднев
ЦФ
Сочи
30
Антон Цветков
ВР
21
Валентин Филатов
ЛЗ
17
Антон Иванов
ЦЗ
15
Михаил Коваленко
ЦЗ
26
Андрей Луканченков
ЦЗ
31
Максим Рогов
ЛП
17
Игорь Горбунов
ЛВ
17
Виталий Комисов
ЦП
37
Владислав Ослоновский
ЦП
7
Евгений Песегов
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
Главный тренер
Александр Точилин
Москва
35
Александр Романов
ВР
6
Андрей Афанасьев
ЦЗ
8
Никита Дюков
ЦП
21
Рагим Садыхов
ЦП
22
Игорь Локшин
ЦП
18
Денис Горбунов
ЦП
87
Иван Родин
ЦП
Сочи
74
Александр Кузнецов
ВР
5
Илья Сериков
ЦЗ
6
Денис Вихров
ЦЗ
20
Сергей Горбунов
ЦЗ
18
Артем Каташевский
ЦП
97
Артем Малахов
ПВ
7
Евгений Козлов
ЦФ
3-2-4-1
16
Мусин
20
Полюткин
21
Орлов
82
Мамонов
23
Нтирубуза
25
Жданкин
15
Звягин
34
Данилин
52
Нетфуллин
14
Санталов
9
Ляднев
4-4-2
30
Цветков
17
Иванов
15
Коваленко
26
Луканченков
21
Филатов
17
Комисов
37
Ослоновский
7
Песегов
31
Рогов
32
Кулишев
17
Горбунов
14
Санталов
21
Садыхов
21
Садыхов
14
Санталов
9
Ляднев
22
Локшин
22
Локшин
9
Ляднев
15
Звягин
18
Горбунов
18
Горбунов
15
Звягин
52
Нетфуллин
87
Родин
87
Родин
52
Нетфуллин
31
Рогов
5
Сериков
5
Сериков
31
Рогов
37
Ослоновский
18
Каташевский
18
Каташевский
37
Ослоновский
17
Горбунов
7
Козлов
7
Козлов
17
Горбунов
Остались в запасе
Москва
Сочи
6
Андрей Афанасьев
ЦЗ
8
Никита Дюков
ЦП
35
Александр Романов
ВР
74
Александр Кузнецов
ВР
6
Денис Вихров
ЦЗ
20
Сергей Горбунов
ЦЗ
97
Артем Малахов
ПВ
Главный тренер
Александр Точилин
Остались в запасе
6
Андрей Афанасьев
ЦЗ
8
Никита Дюков
ЦП
35
Александр Романов
ВР
Остались в запасе
74
Александр Кузнецов
ВР
6
Денис Вихров
ЦЗ
20
Сергей Горбунов
ЦЗ
97
Артем Малахов
ПВ
Главный тренер
Александр Точилин
Статистика матча Москва - Сочи
3
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 26 тур
Олимп-Долгопрудный
5 : 1
04.06.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 25 тур
Москва
3 : 6
28.05.2017
Сочи
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 24 тур
Динамо-2
1 : 0
21.05.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 22 тур
Домодедово
3 : 2
18.05.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 23 тур
Москва
6 : 1
15.05.2017
Торпедо Вл
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
- : -
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Илья Тришин
(Балашиха)
Стадион:
Спартаковец им. Н.П.Старостина
Новости команд
Все
Москва
Сочи
«Сочи» – «Шинник»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Осинькин прокомментировал скандал вокруг Глушенкова
15 ноября
4
Первая лига России: шансы «Сочи» и «Шинника» на победу в матче 19 тура
14 ноября
«Сочи» призвали переименовать клуб
12 ноября
28
Первая лига. «Енисей» Тихонова сенсационно победил в манеже «Сочи» (3:0)
8 ноября
2
Макси Лопес – о вечеринках в Москве: «Ты спускался в подвал, и перед тобой открывался невероятный мир»
31 августа
4
ФК «Москва» могут возродить при поддержке экс-ведущей «Дома-2»
4 марта
8
Калешин назвал худшего тренера в своей карьере
2023.12.21 20:34
Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
2023.01.19 14:00
4
Экс-гендиректор «Москвы» и «Ростова»: «Божович – лузер и настоящая крыса!»
2022.11.02 14:43
7
«Сочи» – «Шинник»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Осинькин прокомментировал скандал вокруг Глушенкова
15 ноября
4
Первая лига России: шансы «Сочи» и «Шинника» на победу в матче 19 тура
14 ноября
«Сочи» призвали переименовать клуб
12 ноября
28
Первая лига. «Енисей» Тихонова сенсационно победил в манеже «Сочи» (3:0)
8 ноября
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+