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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Домодедово - Москва
Домодедово - Москва: обзор матча 01 сентября 2015
Домодедово
01.09.2015, вторник, 18:00
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 7 тур
0 : 1
Завершен
Москва
8'
Р. Нетфуллин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Домодедово - Москва
86'
Замена
И. Локшин
️️️️
Р. Нетфуллин
Замена
Е. Гаврюк
️️️️
И. Шестаков
86'
Замена
Е. Кирисов
️️️️
Р. Мурадов
84'
83'
Замена
Н. Дюков
️️️️
Д. Санталов
79'
Замена
Д. Горбунов
️️️️
А. Ляднев
76'
Замена
И. Родин
️️️️
И. Звягин
73'
Замена
А. Кабанов
️️️️
Н. Жданкин
Замена
Н. Липаткин
️️️️
С. Яшин
73'
Замена
А. Попов
️️️️
А. Заикин
64'
Желтая карточка
Д. Большаков
59'
Желтая карточка
И. Шестаков
35'
32'
Желтая карточка
Д. Санталов
Желтая карточка
А. Коротков
21'
8'
ГОЛ! 0:1!
Р. Нетфуллин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Домодедово
1
Дмитрий Волкотруб
ВР
15
Василий Самохвалов
ЦЗ
5
Дмитрий Кудинов
ЦЗ
55
Александр Коротков
ЦЗ
9
Денис Большаков
ПЗ
14
Руслан Мурадов
ЦП
99
Александр Сапронов
ЦП
10
Александр Заикин
ЦП
77
Егор Васильев
ЦП
18
Сергей Яшин
ЦП
22
Игорь Шестаков
АП
Москва
16
Леонид Мусин
ВР
23
Тед Нтирубуза
ЦЗ
20
Антон Полюткин
ЦЗ
2
Артем Добролович
ЦЗ
82
Алексей Мамонов
ЦЗ
25
Никита Жданкин
ПЗ
34
Вячеслав Данилин
ЦП
15
Иван Звягин
ЦП
14
Денис Санталов
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
9
Андрей Ляднев
ЦФ
Домодедово
1
Юрий Костриков
ВР
17
Антон Попов
ЦП
2
Евгений Кирисов
ЦП
8
Дмитрий Куделин
ЦП
26
Равиль Юсипов
ЦП
21
Николай Липаткин
ПП
10
Евгений Гаврюк
ЦФ
Москва
35
Александр Романов
ВР
21
Павел Орлов
ЦЗ
22
Игорь Локшин
ЦП
8
Никита Дюков
ЦП
18
Денис Горбунов
ЦП
87
Иван Родин
ЦП
42
Антон Кабанов
ЦФ
4-5-1
1
Волкотруб
15
Самохвалов
5
Кудинов
55
Коротков
9
Большаков
99
Сапронов
10
Заикин
77
Васильев
18
Яшин
14
Мурадов
22
Шестаков
3-2-4-1
16
Мусин
20
Полюткин
2
Добролович
82
Мамонов
25
Жданкин
23
Нтирубуза
15
Звягин
14
Санталов
52
Нетфуллин
34
Данилин
9
Ляднев
10
Заикин
17
Попов
17
Попов
10
Заикин
14
Мурадов
2
Кирисов
2
Кирисов
14
Мурадов
22
Шестаков
10
Гаврюк
10
Гаврюк
22
Шестаков
18
Яшин
21
Липаткин
21
Липаткин
18
Яшин
52
Нетфуллин
22
Локшин
22
Локшин
52
Нетфуллин
14
Санталов
8
Дюков
8
Дюков
14
Санталов
9
Ляднев
18
Горбунов
18
Горбунов
9
Ляднев
25
Жданкин
42
Кабанов
42
Кабанов
25
Жданкин
15
Звягин
87
Родин
87
Родин
15
Звягин
Остались в запасе
Домодедово
Москва
8
Дмитрий Куделин
ЦП
26
Равиль Юсипов
ЦП
1
Юрий Костриков
ВР
21
Павел Орлов
ЦЗ
35
Александр Романов
ВР
Остались в запасе
8
Дмитрий Куделин
ЦП
26
Равиль Юсипов
ЦП
1
Юрий Костриков
ВР
Остались в запасе
21
Павел Орлов
ЦЗ
35
Александр Романов
ВР
Статистика матча Домодедово - Москва
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Домодедово
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 26 тур
Торпедо Вл
4 : 0
04.06.2017
Домодедово
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 25 тур
Домодедово
2 : 0
28.05.2017
Псков
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 24 тур
Домодедово
0 : 4
21.05.2017
Текстильщик
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 22 тур
Домодедово
3 : 2
18.05.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 23 тур
Знамя Труда
1 : 0
15.05.2017
Домодедово
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 26 тур
Олимп-Долгопрудный
5 : 1
04.06.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 25 тур
Москва
3 : 6
28.05.2017
Сочи
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 24 тур
Динамо-2
1 : 0
21.05.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 22 тур
Домодедово
3 : 2
18.05.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 23 тур
Москва
6 : 1
15.05.2017
Торпедо Вл
Информация о матче
Главный судья:
Роман Чернов
(Москва)
Стадион:
Авангард
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