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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Знамя Труда - Москва
Знамя Труда - Москва: обзор матча 18 августа 2015
Знамя Труда
18.08.2015, вторник, 18:00
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 5 тур
2 : 3
Завершен
Москва
69'
А. Левин (П)
81'
М. Савельев
4'
В. Данилин
67'
А. Добролович
90+1'
А. Мамонов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Знамя Труда - Москва
90'
+1
ГОЛ! 2:3!
А. Мамонов
Замена
Д. Шлепанов
️️️️
Н. Аверьянов
90'
89'
Замена
Д. Горбунов
️️️️
Т. Нтирубуза
ГОЛ! 2:2!
М. Савельев
81'
Желтая карточка
Б. Магомедов
75'
74'
Желтая карточка
Н. Дюков
Замена
А. Белкин
️️️️
А. Аванесян
71'
70'
Замена
Н. Жданкин
️️️️
А. Кабанов
ГОЛ с пенальти! 1:2!
А. Левин
69'
67'
ГОЛ! 0:2!
А. Добролович
65'
Замена
И. Родин
️️️️
Д. Санталов
46'
Замена
А. Ляднев
️️️️
И. Звягин
46'
Замена
Н. Дюков
️️️️
И. Локшин
40'
Желтая карточка
Т. Нтирубуза
38'
Желтая карточка
Р. Нетфуллин
Замена
К. Ионов
️️️️
И. Ерохин
29'
Желтая карточка
А. Левин
23'
4'
ГОЛ! 0:1!
В. Данилин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Знамя Труда
24
Виталий Чилюшкин
ВР
26
Владислав Письменный
ЦЗ
6
Александр Левин
ЦЗ
19
Андрей Стренаков
ЦЗ
4
Михаил Сорокин
ЦЗ
5
Николай Аверьянов
ЦП
21
Олег Елкин
ЦП
8
Мишель Савельев
ЦП
17
Артур Аванесян
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
82
Иван Ерохин
ЦФ
Москва
16
Леонид Мусин
ВР
23
Тед Нтирубуза
ЦЗ
20
Антон Полюткин
ЦЗ
2
Артем Добролович
ЦЗ
82
Алексей Мамонов
ЦЗ
15
Иван Звягин
ЦП
14
Денис Санталов
ЦП
22
Игорь Локшин
ЦП
34
Вячеслав Данилин
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
42
Антон Кабанов
ЦФ
Знамя Труда
21
Дмитрий Кондрашов
ЛЗ
92
Алексей Белкин
ЦЗ
3
Алексей Хожаев
ЦЗ
11
Константин Ионов
ЦФ
7
Даниил Шлепанов
ЦФ
11
Сергей Шабанов
ЦФ
Москва
35
Александр Романов
ВР
6
Андрей Афанасьев
ЦЗ
25
Никита Жданкин
ПЗ
18
Денис Горбунов
ЦП
8
Никита Дюков
ЦП
87
Иван Родин
ЦП
9
Андрей Ляднев
ЦФ
4-4-1-1
24
Чилюшкин
26
Письменный
19
Стренаков
4
Сорокин
6
Левин
5
Аверьянов
8
Савельев
17
Аванесян
21
Елкин
97
Магомедов
82
Ерохин
4-5-1
16
Мусин
20
Полюткин
2
Добролович
82
Мамонов
23
Нтирубуза
15
Звягин
22
Локшин
34
Данилин
52
Нетфуллин
14
Санталов
42
Кабанов
82
Ерохин
11
Ионов
11
Ионов
82
Ерохин
17
Аванесян
92
Белкин
92
Белкин
17
Аванесян
5
Аверьянов
7
Шлепанов
7
Шлепанов
5
Аверьянов
23
Нтирубуза
18
Горбунов
18
Горбунов
23
Нтирубуза
15
Звягин
9
Ляднев
9
Ляднев
15
Звягин
22
Локшин
8
Дюков
8
Дюков
22
Локшин
42
Кабанов
25
Жданкин
25
Жданкин
42
Кабанов
14
Санталов
87
Родин
87
Родин
14
Санталов
Остались в запасе
Знамя Труда
Москва
21
Дмитрий Кондрашов
ЛЗ
3
Алексей Хожаев
ЦЗ
11
Сергей Шабанов
ЦФ
6
Андрей Афанасьев
ЦЗ
35
Александр Романов
ВР
Остались в запасе
21
Дмитрий Кондрашов
ЛЗ
3
Алексей Хожаев
ЦЗ
11
Сергей Шабанов
ЦФ
Остались в запасе
6
Андрей Афанасьев
ЦЗ
35
Александр Романов
ВР
Статистика матча Знамя Труда - Москва
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Знамя Труда
Товарищеские матчи
Локомотив
8 : 0
03.07.2026
Знамя Труда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Динамо СПб
3 : 0
01.11.2025
Знамя Труда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Знамя Труда
2 : 0
25.10.2025
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Ротор-2
0 : 3
18.10.2025
Знамя Труда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Знамя Труда
3 : 1
11.10.2025
Зенит
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 26 тур
Олимп-Долгопрудный
5 : 1
04.06.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 25 тур
Москва
3 : 6
28.05.2017
Сочи
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 24 тур
Динамо-2
1 : 0
21.05.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 22 тур
Домодедово
3 : 2
18.05.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 23 тур
Москва
6 : 1
15.05.2017
Торпедо Вл
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Кукуляк
(Калуга)
Стадион:
Знамя Труда
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