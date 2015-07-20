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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Москва - Псков
Москва - Псков: обзор матча 20 июля 2015
Москва
20.07.2015, понедельник, 18:00
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 1 тур
2 : 0
Завершен
Псков
14'
А. Мамонов
44'
Д. Санталов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Москва - Псков
Замена
А. Афанасьев
️️️️
Р. Нетфуллин
90'
Замена
А. Кабанов
️️️️
Н. Жданкин
84'
80'
Замена
С. Бухаров
️️️️
А. Алексеев
78'
Желтая карточка
А. Крупенин
Замена
Р. Садыхов
️️️️
А. Ляднев
70'
Замена
И. Локшин
️️️️
Н. Дюков
70'
68'
Замена
В. Сакадеев
️️️️
М. Бобылев
47'
Желтая карточка
А. Алексеев
Замена
И. Родин
️️️️
Д. Санталов
46'
ГОЛ! 2:0!
Д. Санталов
44'
Желтая карточка
А. Мамонов
39'
27'
Желтая карточка
Д. Прошин
20'
Желтая карточка
И. Курбанов
ГОЛ! 1:0!
А. Мамонов
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Москва
35
Александр Романов
ВР
11
Кирилл Павлов
ЛЗ
82
Алексей Мамонов
ЦЗ
2
Артем Добролович
ЦЗ
20
Антон Полюткин
ЦЗ
25
Никита Жданкин
ПЗ
8
Никита Дюков
ЦП
14
Денис Санталов
ЦП
34
Вячеслав Данилин
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
9
Андрей Ляднев
ЦФ
Псков
21
Денис Трункин
ВР
3
Андрей Крупенин
ЦЗ
2
Артем Васильев
ЦЗ
6
Игорь Курбанов
ЦЗ
14
Игорь Сурин
ЦЗ
38
Василий Алейников
ОП
14
Дмитрий Прошин
ЦП
19
Максим Бобылев
ЦП
47
Андрей Почипов
ЦП
17
Антон Шишаев
ЦФ
9
Александр Алексеев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Васильев
Москва
1
Марат Засеев
ВР
6
Андрей Афанасьев
ЦЗ
23
Тед Нтирубуза
ЦЗ
21
Рагим Садыхов
ЦП
22
Игорь Локшин
ЦП
87
Иван Родин
ЦП
42
Антон Кабанов
ЦФ
Псков
32
Антон Смыслов
ВР
29
Сергей Бухаров
ЦЗ
5
Антон Ременчик
ЦЗ
33
Владислав Волков
ЦЗ
17
Александр Зуев
ЦЗ
60
Владислав Сакадеев
ЦФ
3-2-4-1
35
Романов
82
Мамонов
2
Добролович
20
Полюткин
11
Павлов
25
Жданкин
8
Дюков
34
Данилин
52
Нетфуллин
14
Санталов
9
Ляднев
4-1-3-2
21
Трункин
2
Васильев
6
Курбанов
14
Сурин
3
Крупенин
38
Алейников
14
Прошин
19
Бобылев
47
Почипов
9
Алексеев
17
Шишаев
52
Нетфуллин
6
Афанасьев
6
Афанасьев
52
Нетфуллин
25
Жданкин
42
Кабанов
42
Кабанов
25
Жданкин
9
Ляднев
21
Садыхов
21
Садыхов
9
Ляднев
8
Дюков
22
Локшин
22
Локшин
8
Дюков
14
Санталов
87
Родин
87
Родин
14
Санталов
19
Бобылев
60
Сакадеев
60
Сакадеев
19
Бобылев
9
Алексеев
29
Бухаров
29
Бухаров
9
Алексеев
Остались в запасе
Москва
Псков
1
Марат Засеев
ВР
23
Тед Нтирубуза
ЦЗ
5
Антон Ременчик
ЦЗ
33
Владислав Волков
ЦЗ
17
Александр Зуев
ЦЗ
32
Антон Смыслов
ВР
Главный тренер
Игорь Васильев
Остались в запасе
1
Марат Засеев
ВР
23
Тед Нтирубуза
ЦЗ
Остались в запасе
5
Антон Ременчик
ЦЗ
33
Владислав Волков
ЦЗ
17
Александр Зуев
ЦЗ
32
Антон Смыслов
ВР
Главный тренер
Игорь Васильев
Статистика матча Москва - Псков
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 26 тур
Олимп-Долгопрудный
5 : 1
04.06.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 25 тур
Москва
3 : 6
28.05.2017
Сочи
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 24 тур
Динамо-2
1 : 0
21.05.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 22 тур
Домодедово
3 : 2
18.05.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 23 тур
Москва
6 : 1
15.05.2017
Торпедо Вл
Псков
Россия. Кубок, 1 раунд
Псков
1 : 2
31.07.2024
Луки-Энергия
Россия. Кубок, 1/256 финала
Псков
2 : 3
02.08.2023
Луки-Энергия
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 16 тур
Звезда
0 : 1
02.11.2019
Псков
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 15 тур
Псков
0 : 2
26.10.2019
Ленинградец
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 14 тур
Велес
6 : 0
18.10.2019
Псков
Информация о матче
Главный судья:
Максим Наседин
(Железнодорожный)
Стадион:
Спартаковец им. Н.П.Старостина
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