Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Волга - Москва
Волга - Москва: обзор матча 22 августа 2015
Волга
22.08.2015, суббота, 17:00
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 6 тур
1 : 0
Завершен
Москва
48'
Р. Урхов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волга - Москва
Желтая карточка
А. Назарько
90'
+1
Вторая желтая
Р. Урхов
90'
+1
Замена
М. Михеев
️️️️
А. Рощин
89'
Желтая карточка
А. Рощин
87'
Замена
А. Назарько
️️️️
А. Соловьёв
84'
Замена
Е. Пышкин
️️️️
Г. Мамулашвили
77'
70'
Замена
Н. Дюков
️️️️
Н. Жданкин
Замена
А. Саргсян
️️️️
А. Ахметгалимов
69'
Желтая карточка
А. Соловьёв
68'
63'
Замена
И. Звягин
️️️️
Д. Горбунов
Желтая карточка
Р. Урхов
61'
54'
Замена
А. Кабанов
️️️️
А. Ляднев
ГОЛ! 1:0!
Р. Урхов
48'
46'
Замена
Д. Санталов
️️️️
И. Родин
26'
Желтая карточка
И. Родин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
37
Дмитрий Романенко
ВР
5
Никита Сергеев
ЦЗ
21
Дмитрий Лобанов
ЦЗ
11
Антон Соловьёв
ЛВ
18
Сергей Коровушкин
ЦП
8
Артур Ахметгалимов
ЦП
23
Сергей Алборов
ЦП
77
Семен Настусенко
ЦП
10
Роман Урхов
ПВ
69
Артём Рощин
ЦФ
10
Гига Мамулашвили
ЦФ
Москва
16
Леонид Мусин
ВР
23
Тед Нтирубуза
ЦЗ
20
Антон Полюткин
ЦЗ
2
Артем Добролович
ЦЗ
82
Алексей Мамонов
ЦЗ
25
Никита Жданкин
ПЗ
18
Денис Горбунов
ЦП
34
Вячеслав Данилин
ЦП
87
Иван Родин
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
9
Андрей Ляднев
ЦФ
Волга
22
Петр Устинов
ВР
2
Михаил Мартынов
ЦЗ
26
Евгений Пышкин
ЦП
11
Александр Назарько
ЦП
4
Асатур Саргсян
ЦП
6
Максим Михеев
ЦП
Москва
35
Александр Романов
ВР
6
Андрей Афанасьев
ЦЗ
14
Денис Санталов
ЦП
22
Игорь Локшин
ЦП
8
Никита Дюков
ЦП
15
Иван Звягин
ЦП
42
Антон Кабанов
ЦФ
2-4-2-2
37
Романенко
5
Сергеев
21
Лобанов
18
Коровушкин
23
Алборов
77
Настусенко
8
Ахметгалимов
11
Соловьёв
10
Урхов
10
Мамулашвили
69
Рощин
3-2-4-1
16
Мусин
20
Полюткин
2
Добролович
82
Мамонов
25
Жданкин
23
Нтирубуза
34
Данилин
87
Родин
52
Нетфуллин
18
Горбунов
9
Ляднев
10
Мамулашвили
26
Пышкин
26
Пышкин
10
Мамулашвили
11
Соловьёв
11
Назарько
11
Назарько
11
Соловьёв
8
Ахметгалимов
4
Саргсян
4
Саргсян
8
Ахметгалимов
69
Рощин
6
Михеев
6
Михеев
69
Рощин
87
Родин
14
Санталов
14
Санталов
87
Родин
25
Жданкин
8
Дюков
8
Дюков
25
Жданкин
18
Горбунов
15
Звягин
15
Звягин
18
Горбунов
9
Ляднев
42
Кабанов
42
Кабанов
9
Ляднев
Остались в запасе
Волга
Москва
2
Михаил Мартынов
ЦЗ
22
Петр Устинов
ВР
22
Игорь Локшин
ЦП
6
Андрей Афанасьев
ЦЗ
35
Александр Романов
ВР
Остались в запасе
2
Михаил Мартынов
ЦЗ
22
Петр Устинов
ВР
Остались в запасе
22
Игорь Локшин
ЦП
6
Андрей Афанасьев
ЦЗ
35
Александр Романов
ВР
Статистика матча Волга - Москва
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Волга
Россия. Кубок, 1/256 финала
Волга
0 : 0
05.08.2020
Звезда
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 26 тур
Волга
2 : 3
04.06.2017
Строгино
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 25 тур
ЦРФСО
6 : 0
28.05.2017
Волга
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 24 тур
Волга
0 : 1
21.05.2017
Коломна
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 23 тур
Спартак К
4 : 0
14.05.2017
Волга
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 26 тур
Олимп-Долгопрудный
5 : 1
04.06.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 25 тур
Москва
3 : 6
28.05.2017
Сочи
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 24 тур
Динамо-2
1 : 0
21.05.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 22 тур
Домодедово
3 : 2
18.05.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 23 тур
Москва
6 : 1
15.05.2017
Торпедо Вл
Информация о матче
Главный судья:
Денис Савин
(Ленинградская область)
Стадион:
Химик
Новости команд
Все
Волга
Москва
Макси Лопес – о вечеринках в Москве: «Ты спускался в подвал, и перед тобой открывался невероятный мир»
31 августа
4
ФК «Москва» могут возродить при поддержке экс-ведущей «Дома-2»
4 марта
8
Калешин назвал худшего тренера в своей карьере
2023.12.21 20:34
Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
2023.01.19 14:00
4
Экс-гендиректор «Москвы» и «Ростова»: «Божович – лузер и настоящая крыса!»
2022.11.02 14:43
7
В «Сочи» перешел 20-летний полузащитник «Твери» с канадским гражданством
2022.07.10 19:41
1
Генерального директора тверской «Волги» отстранили от футбола за подделку документов
2016.11.09 21:14
Экс-игрок «Динамо» попал в расширенный список сборной Румынии на Евро-2016
2016.05.12 17:41
«Химки» хотят вернуться в Премьер-лигу за один сезон
2016.05.12 06:54
2
Талалаев: «Смолов станет лучшим бомбардиром РФПЛ»
2016.04.13 10:50
2
Макси Лопес – о вечеринках в Москве: «Ты спускался в подвал, и перед тобой открывался невероятный мир»
31 августа
4
ФК «Москва» могут возродить при поддержке экс-ведущей «Дома-2»
4 марта
8
Калешин назвал худшего тренера в своей карьере
2023.12.21 20:34
Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
2023.01.19 14:00
4
Экс-гендиректор «Москвы» и «Ростова»: «Божович – лузер и настоящая крыса!»
2022.11.02 14:43
7
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+