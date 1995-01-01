Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой клуб появился раньше?
    Тест: какой клуб появился раньше?
    2 Тест: сколько лет футболисту?
    Тест: сколько лет футболисту?
    3 Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?

    «Мутко против»: экс-игрок системы «Спартака» Нтирубуза может быть причастен к краже у модели 4,5 тысячи

    В полицию обратилась 21-летняя девушка, работающая моделью. Она сообщила, что у нее в номере московской гостиницы украли 4,5 тысячи евро. Она снимала его вместе с бывшим футболистом системы «Спартака» Тедом Нтирубузой.

    По словам модели, о наличии у нее в номере нескольких тысяч евро знал только ее бойфренд Нтирубуза, информирует телеграм-канал «Мутко против».

    • Нтирубуза – уроженец Воронежа, у него отец из Бурунди.
    • Он был в системе «Спартака» до 2014 года.
    • Сейчас Нтирубузе 25 лет, он завершил карьеру в 2018 году.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:47
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +200

      ajoq 58 минут назад

      Одна новость ах-ит-ельней другой

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +200

      ajoq 58 минут назад

      facepalm

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    78551
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru