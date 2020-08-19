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  • «Мутко против»: экс-игрок системы «Спартака» Нтирубуза может быть причастен к краже у модели 4,5 тысячи

«Мутко против»: экс-игрок системы «Спартака» Нтирубуза может быть причастен к краже у модели 4,5 тысячи

19 августа 2020, 13:47
6

В полицию обратилась 21-летняя девушка, работающая моделью. Она сообщила, что у нее в номере московской гостиницы украли 4,5 тысячи евро. Она снимала его вместе с бывшим футболистом системы «Спартака» Тедом Нтирубузой.

По словам модели, о наличии у нее в номере нескольких тысяч евро знал только ее бойфренд Нтирубуза, информирует телеграм-канал «Мутко против».

  • Нтирубуза – уроженец Воронежа, у него отец из Бурунди.
  • Он был в системе «Спартака» до 2014 года.
  • Сейчас Нтирубузе 25 лет, он завершил карьеру в 2018 году.

Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Спартак Нтирубуза Тед
Комментарии (6)
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ajoq
1597834614
facepalm
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ajoq
1597834661
Одна новость ах-ит-ельней другой
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rash1959
1597839621
А кто такое «Мутко против»??? Покажите ЭТО народу.
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NewLife
1597840073
Какой-то зулус у какой-то кошелки может что-то сп.издил)) Бомбардир подбирает всякий мусор, лишь бы там было слово Спартак.
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ivany4
1597851468
Без Спартака, новость не новость.)) Сейчас дзюпа прочитает, увидит размах и замолвит словечко в зените.))
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Hektor 84
1597877445
Как важно притянуть новость к Спартаку! Не футбольный сайт а дом2.
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