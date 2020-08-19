«Мутко против»: экс-игрок системы «Спартака» Нтирубуза может быть причастен к краже у модели 4,5 тысячи

В полицию обратилась 21-летняя девушка, работающая моделью. Она сообщила, что у нее в номере московской гостиницы украли 4,5 тысячи евро. Она снимала его вместе с бывшим футболистом системы «Спартака» Тедом Нтирубузой.

По словам модели, о наличии у нее в номере нескольких тысяч евро знал только ее бойфренд Нтирубуза, информирует телеграм-канал «Мутко против».