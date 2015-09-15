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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Дерби Каунти
Рединг - Дерби Каунти: обзор матча 15 сентября 2015
Рединг
15.09.2015, вторник, 22:00
Англия. Чемпионшип, 7 тур
0 : 1
Завершен
Дерби Каунти
69'
Т. Инс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рединг - Дерби Каунти
Желтая карточка
К. Гантер
90'
84'
Замена
А. Вайманн
️️️️
Т. Инс
Замена
Г. МакКлири
️️️️
А. Тшибола
80'
75'
Замена
Д. Хансон
️️️️
Д. Баттерфилд
69'
ГОЛ! 0:1!
Т. Инс
Пас отдал
К. Мартин
Замена
Х. Робсон-Кану
️️️️
С. Куинн
68'
Замена
Д. Уильямс
️️️️
М. Выдра
63'
62'
Желтая карточка
Б. Джонсон
61'
Замена
Д. Бент
️️️️
Д. Хендрик
45'
+4
Желтая карточка
Д. Шекелл
Красная карточка
О. Са
45'
+3
Желтая карточка
А. Тшибола
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
31
Джонатан Бонд
ВР
5
Пол МакШейн
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
23
Стивен Куинн
ЦП
21
Джордан Обита
ЦП
36
Аарон Тшибола
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
70
Орланду Са
ЦФ
9
Ник Блекмэн
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Стив Кларк
Дерби Каунти
33
Скотт Карсон
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
77
Джонни Расселл
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Рединг
26
Али Аль-Хабси
ВР
5
Джейк Купер
ЦЗ
19
Даниэль Уильямс
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
15
Ола Джон
ЦФ
Дерби Каунти
13
Ли Грант
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
49
Саймон Доукинс
ЛП
6
Джейми Хансон
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
10
Даррен Бент
ЦФ
3-4-3
31
Бонд
5
МакШейн
2
Гантер
6
Гектор
23
Куинн
36
Тшибола
10
Норвуд
21
Обита
11
Выдра
9
Блекмэн
70
Са
4-5-1
33
Карсон
3
Форсит
36
Кио
5
Шекелл
29
Кристи
77
Расселл
10
Инс
29
Хендрик
19
Баттерфилд
4
Джонсон
18
Мартин
11
Выдра
19
Уильямс
19
Уильямс
11
Выдра
36
Тшибола
12
МакКлири
12
МакКлири
36
Тшибола
23
Куинн
4
Робсон-Кану
4
Робсон-Кану
23
Куинн
19
Баттерфилд
6
Хансон
6
Хансон
19
Баттерфилд
10
Инс
18
Вайманн
18
Вайманн
10
Инс
29
Хендрик
10
Бент
10
Бент
29
Хендрик
Остались в запасе
Рединг
Дерби Каунти
26
Али Аль-Хабси
ВР
5
Джейк Купер
ЦЗ
12
Лукас Пиазон
АП
15
Ола Джон
ЦФ
Главный тренер
Стив Кларк
13
Ли Грант
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
49
Саймон Доукинс
ЛП
Главный тренер
Пол Клемент
Остались в запасе
26
Али Аль-Хабси
ВР
5
Джейк Купер
ЦЗ
12
Лукас Пиазон
АП
15
Ола Джон
ЦФ
Остались в запасе
13
Ли Грант
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
49
Саймон Доукинс
ЛП
Главный тренер
Стив Кларк
Главный тренер
Пол Клемент
Статистика матча Рединг - Дерби Каунти
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
- : -
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Энди Дэвис
(Хэмпшир)
Стадион:
Мадейски
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