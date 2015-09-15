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Манчестер Сити - Ювентус
Манчестер Сити - Ювентус: обзор матча 15 сентября 2015
Манчестер Сити
15.09.2015, вторник, 21:45
Лига чемпионов, группа D, 1 тур
1 : 2
Завершен
Ювентус
57'
Д. Кьеллини (АГ)
70'
М. Манджукич
81'
А. Мората
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Ювентус
85'
Замена
А. Барцальи
️️️️
А. Мората
Замена
С. Агуэро
️️️️
С. Насри
83'
81'
ГОЛ! 1:2!
А. Мората
78'
Замена
П. Дибала
️️️️
М. Манджукич
Замена
Н. Отаменди
️️️️
В. Компани
75'
Замена
К. Де Брюйне
️️️️
Р. Стерлинг
71'
70'
ГОЛ! 1:1!
М. Манджукич
Пас отдал
П. Погба
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Д. Кьеллини
57'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
21
Давид Сильва
АП
2
Вильфрид Бони
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
8
Поль Погба
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
21
Альваро Мората
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
5
Фернандо
ОП
11
Кевин Де Брюйне
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Ювентус
33
Нето
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
99
Марио Лемина
ОП
37
Роберто Перейра
АП
21
Пауло Дибала
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
4-3-2-1
1
Харт
11
Коларов
4
Компани
5
Мангала
3
Санья
14
Насри
42
Туре
5
Фернандиньо
19
Стерлинг
21
Сильва
2
Бони
4-4-2
1
Буффон
2
Лихтштайнер
14
Кьеллини
19
Бонуччи
27
Эвра
7
Куадрадо
27
Стураро
10
Эрнанес
8
Погба
9
Манджукич
21
Мората
4
Компани
30
Отаменди
30
Отаменди
4
Компани
19
Стерлинг
11
Де Брюйне
11
Де Брюйне
19
Стерлинг
14
Насри
10
Агуэро
10
Агуэро
14
Насри
21
Мората
15
Барцальи
15
Барцальи
21
Мората
9
Манджукич
21
Дибала
21
Дибала
9
Манджукич
Остались в запасе
Манчестер Сити
Ювентус
13
Вилли Кабальеро
ВР
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
5
Фернандо
ОП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
33
Нето
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
99
Марио Лемина
ОП
37
Роберто Перейра
АП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
5
Фернандо
ОП
Остались в запасе
33
Нето
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
99
Марио Лемина
ОП
37
Роберто Перейра
АП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Манчестер Сити - Ювентус
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Дамир Скомина
(Копер)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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