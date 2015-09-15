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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бенфика - Астана
Бенфика - Астана: обзор матча 15 сентября 2015
Бенфика
15.09.2015, вторник, 21:45
Лига чемпионов, группа C, 1 тур
2 : 0
Завершен
Астана
51'
Н. Гайтан
62'
К. Митроглу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бенфика - Астана
90'
+2
Замена
Д. Дедечко
️️️️
Б. Илич
Замена
Л. Фейса
️️️️
А. Самарис
85'
Желтая карточка
Жардел
83'
81'
Замена
А. Бейсебеков
️️️️
Б. Джолчиев
78'
Желтая карточка
Г. Жуков
Замена
Р. Хименес
️️️️
Талиска
77'
Замена
Пицци
️️️️
Жонас
72'
ГОЛ! 2:0!
К. Митроглу
Пас отдал
Элизеу
62'
ГОЛ! 1:0!
Н. Гайтан
Пас отдал
К. Митроглу
51'
46'
Замена
А. Щеткин
️️️️
Ж. Кабананга
Желтая карточка
Г. Гедеш
45'
+1
Желтая карточка
А. Самарис
40'
24'
Желтая карточка
Б. Джолчиев
21'
Желтая карточка
М. Аничич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
20
Жулио Сезар
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
33
Жардел
ЦЗ
4
Луизао
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
10
Николас Гайтан
ЦП
22
Андреас Самарис
ЦП
94
Талиска
АП
17
Жонас
ЦФ
11
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Руй Витория
Астана
1
Ненад Ерич
ВР
77
Дмитрий Шомко
ЛЗ
5
Марин Аничич
ЦЗ
44
Евгений Постников
ЦЗ
33
Бранко Илич
ЦЗ
10
Фокси Кетевоама
ЛП
7
Георгий Жуков
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
88
Рохер Каньяс
ЦП
30
Жуниор Кабананга
ЦФ
22
Бауржан Джолчиев
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Бенфика
31
Эдерсон
ВР
28
Силвиу
ЛЗ
28
Виктор Андраде
ЦП
15
Любомир Фейса
ЦП
21
Пицци
АП
9
Рауль Хименес
ЦФ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
Астана
1
Михаил Голубничий
ВР
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
2
Елдос Ахметов
ЦЗ
12
Игорь Пикалкин
ЦП
69
Денис Дедечко
ЦП
7
Серикжан Мужиков
ЦП
99
Алексей Щеткин
ЦФ
4-2-2-2
20
Сезар
19
Элизеу
33
Жардел
4
Луизао
27
Семеду
10
Гайтан
22
Самарис
11
Гедеш
94
Талиска
11
Митроглу
17
Жонас
4-4-2
1
Ерич
5
Аничич
44
Постников
33
Илич
77
Шомко
7
Жуков
88
Максимович
88
Каньяс
10
Кетевоама
22
Джолчиев
30
Кабананга
22
Самарис
15
Фейса
15
Фейса
22
Самарис
17
Жонас
21
Пицци
21
Пицци
17
Жонас
94
Талиска
9
Хименес
9
Хименес
94
Талиска
22
Джолчиев
15
Бейсебеков
15
Бейсебеков
22
Джолчиев
33
Илич
69
Дедечко
69
Дедечко
33
Илич
30
Кабананга
99
Щеткин
99
Щеткин
30
Кабананга
Остались в запасе
Бенфика
Астана
28
Виктор Андраде
ЦП
31
Эдерсон
ВР
28
Силвиу
ЛЗ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
Главный тренер
Руй Витория
12
Игорь Пикалкин
ЦП
1
Михаил Голубничий
ВР
2
Елдос Ахметов
ЦЗ
7
Серикжан Мужиков
ЦП
Главный тренер
Станимир Стойлов
Остались в запасе
28
Виктор Андраде
ЦП
31
Эдерсон
ВР
28
Силвиу
ЛЗ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
Остались в запасе
12
Игорь Пикалкин
ЦП
1
Михаил Голубничий
ВР
2
Елдос Ахметов
ЦЗ
7
Серикжан Мужиков
ЦП
Главный тренер
Руй Витория
Главный тренер
Станимир Стойлов
Статистика матча Бенфика - Астана
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Астана
2 : 2
18.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
14.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Информация о матче
Главный судья:
Анастасиос Сидиропулос
Стадион:
Эштадиу да Луж
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2 (в повторе, 23:45)
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