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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Коломна - ЦРФСО
Коломна - ЦРФСО: обзор матча 15 сентября 2015
Коломна
15.09.2015, вторник, 18:00
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 9 тур
2 : 1
Завершен
ЦРФСО
62'
Р. Джигкаев
65'
А. Гадзаов
8'
Р. Быков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коломна - ЦРФСО
90'
+1
Желтая карточка
М. Ситдиков
Замена
А. Спирин
️️️️
В. Никитянов
90'
85'
Красная карточка
С. Чернецов
85'
Желтая карточка
С. Чернецов
Замена
А. Викулов
️️️️
И. Шамарин
82'
Замена
С. Пчёлкин
️️️️
Р. Джигкаев
77'
Замена
А. Воронков
️️️️
А. Новичков
73'
72'
Замена
И. Сапронов
️️️️
М. Терентьев
69'
Желтая карточка
С. Давыдов
Желтая карточка
Р. Джигкаев
68'
ГОЛ! 2:1!
А. Гадзаов
65'
64'
Желтая карточка
К. Плотников
ГОЛ! 1:1!
Р. Джигкаев
62'
Желтая карточка
В. Никитянов
58'
Желтая карточка
Д. Лушников
57'
46'
Замена
К. Плотников
️️️️
Р. Стёпин
42'
Желтая карточка
В. Емельяненко
Замена
А. Гадзаов
️️️️
А. Агрба
20'
8'
ГОЛ! 0:1!
Р. Быков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коломна
23
Александр Корольков
ВР
7
Дмитрий Бушуев
ЦЗ
2
Алексей Савельев
ЦЗ
14
Сергей Шаюнов
ЦЗ
3
Ахмат Агрба
ЦЗ
18
Артем Новичков
ЦП
25
Иван Шамарин
ЦП
10
Дмитрий Лушников
ЦП
19
Владислав Никитянов
ЦП
15
Роман Джигкаев
ЦП
11
Дамир Садиков
ЦФ
Главный тренер
Владимир Бондаренко
ЦРФСО
55
Александр Радионов
ВР
37
Максим Терентьев
ЦЗ
98
Андрей Блынду
ЦЗ
22
Сергей Чернецов
ЦЗ
3
Вячеслав Емельяненко
ЦЗ
8
Михаил Петрусев
ЛВ
8
Роман Стёпин
ЦП
25
Марат Ситдиков
ЦП
88
Роман Быков
ЦП
10
Сергей Давыдов
ЦП
23
Андрей Вшивцев
ЦФ
Коломна
16
Арсен Гусейнов
ВР
4
Арсений Ерастов
ЦЗ
31
Андрей Спирин
ЦП
17
Алексей Воронков
ЦП
35
Артур Гадзаов
ЦП
9
Артем Викулов
ЦФ
8
Сергей Пчёлкин
ЦФ
ЦРФСО
31
Алексей Березин
ВР
6
Никита Панькевич
ЦЗ
24
Кирилл Плотников
ПЗ
27
Андрей Арлашин
ЦП
15
Даниил Митин
ЦП
20
Бекхан Усманов
ЦП
21
Игорь Сапронов
ЦФ
4-5-1
23
Корольков
7
Бушуев
14
Шаюнов
3
Агрба
2
Савельев
25
Шамарин
10
Лушников
19
Никитянов
15
Джигкаев
18
Новичков
11
Садиков
4-4-1-1
55
Радионов
98
Блынду
22
Чернецов
3
Емельяненко
37
Терентьев
25
Ситдиков
88
Быков
10
Давыдов
8
Стёпин
8
Петрусев
23
Вшивцев
25
Шамарин
9
Викулов
9
Викулов
25
Шамарин
15
Джигкаев
8
Пчёлкин
8
Пчёлкин
15
Джигкаев
19
Никитянов
31
Спирин
31
Спирин
19
Никитянов
18
Новичков
17
Воронков
17
Воронков
18
Новичков
3
Агрба
35
Гадзаов
35
Гадзаов
3
Агрба
37
Терентьев
21
Сапронов
21
Сапронов
37
Терентьев
8
Стёпин
24
Плотников
24
Плотников
8
Стёпин
Остались в запасе
Коломна
ЦРФСО
4
Арсений Ерастов
ЦЗ
16
Арсен Гусейнов
ВР
Главный тренер
Владимир Бондаренко
6
Никита Панькевич
ЦЗ
27
Андрей Арлашин
ЦП
15
Даниил Митин
ЦП
20
Бекхан Усманов
ЦП
31
Алексей Березин
ВР
Остались в запасе
4
Арсений Ерастов
ЦЗ
16
Арсен Гусейнов
ВР
Остались в запасе
6
Никита Панькевич
ЦЗ
27
Андрей Арлашин
ЦП
15
Даниил Митин
ЦП
20
Бекхан Усманов
ЦП
31
Алексей Березин
ВР
Главный тренер
Владимир Бондаренко
Статистика матча Коломна - ЦРФСО
3
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Коломна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Коломна
1 : 1
02.11.2025
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Космос
0 : 0
26.10.2025
Коломна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Коломна
3 : 5
19.10.2025
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Коломна
0 : 1
12.10.2025
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Коломна
2 : 3
05.10.2025
Чертаново
ЦРФСО
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 17 тур
ЦРФСО
0 : 3
29.05.2019
Знамя Труда
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 25 тур
ЦРФСО
0 : 3
26.05.2019
Казанка
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 24 тур
Торпедо Вл
3 : 0
20.05.2019
ЦРФСО
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 23 тур
ЦРФСО
0 : 3
11.05.2019
Велес
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 22 тур
Текстильщик
3 : 0
03.05.2019
ЦРФСО
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Мамойко
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Авангард
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