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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бернли - Милтон Кинс Донс
Бернли - Милтон Кинс Донс: обзор матча 15 сентября 2015
Бернли
15.09.2015, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 7 тур
2 : 1
Завершен
Милтон Кинс Донс
32'
С. Воукс
49'
Д. Бойд
45+2'
К. Бэйкер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Милтон Кинс Донс
90'
+3
Желтая карточка
Э. Кэй
Замена
М. Тэйлор
️️️️
М. Кайтли
85'
82'
Замена
Д. Пауэлл
️️️️
Д. Боудитч
Замена
К. Лонг
️️️️
А. Грэй
79'
Замена
Р. Хеннингс
️️️️
С. Воукс
76'
75'
Замена
С. Галлахер
️️️️
С. Чёрч
69'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
Р. Халл
51'
Желтая карточка
Д. Пойет
ГОЛ! 2:1!
Д. Бойд
Пас отдал
А. Грэй
49'
45'
+2
ГОЛ! 1:1!
К. Бэйкер
Пас отдал
С. Карратерс
40'
Желтая карточка
С. Карратерс
ГОЛ! 1:0!
С. Воукс
Пас отдал
М. Кайтли
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
22
Том Хитон
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
4
Майкл Дафф
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
3
Дэвид Джонс
ЦП
21
Джордж Бойд
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Милтон Кинс Донс
25
Давид Мартин
ВР
6
Энтони Кэй
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
3
Дин Левингтон
ЦЗ
12
Джордан Спенс
ЦЗ
11
Самир Карратерс
ЦП
39
Диего Пойет
ЦП
9
Дин Боудитч
АП
38
Роберт Халл
ПП
7
Карл Бэйкер
ПП
18
Саймон Чёрч
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Бернли
13
Мэттью Гилкс
ВР
26
Том Андерсон
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
3
Стивен Уорд
ЦП
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
Милтон Кинс Донс
29
Чарли Барнс
ВР
14
Ли Ходсон
ЦЗ
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
18
Серхио Агуса
ЦП
17
Даниэль Пауэлл
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
4-3-3
22
Хитон
2
Дариква
4
Дафф
5
Кин
15
Ми
28
Кайтли
3
Джонс
37
Эрфилд
19
Воукс
45
Грэй
21
Бойд
4-4-1-1
25
Мартин
5
МакФадзин
3
Левингтон
12
Спенс
6
Кэй
7
Бэйкер
11
Карратерс
39
Пойет
38
Халл
9
Боудитч
18
Чёрч
45
Грэй
13
Лонг
13
Лонг
45
Грэй
28
Кайтли
31
Тэйлор
31
Тэйлор
28
Кайтли
19
Воукс
10
Хеннингс
10
Хеннингс
19
Воукс
9
Боудитч
17
Пауэлл
17
Пауэлл
9
Боудитч
38
Халл
23
Мерфи
23
Мерфи
38
Халл
18
Чёрч
20
Галлахер
20
Галлахер
18
Чёрч
Остались в запасе
Бернли
Милтон Кинс Донс
26
Том Андерсон
ЦЗ
13
Мэттью Гилкс
ВР
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
3
Стивен Уорд
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
18
Серхио Агуса
ЦП
29
Чарли Барнс
ВР
14
Ли Ходсон
ЦЗ
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
Главный тренер
Карл Робинсон
Остались в запасе
26
Том Андерсон
ЦЗ
13
Мэттью Гилкс
ВР
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
3
Стивен Уорд
ЦП
Остались в запасе
18
Серхио Агуса
ЦП
29
Чарли Барнс
ВР
14
Ли Ходсон
ЦЗ
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Карл Робинсон
Статистика матча Бернли - Милтон Кинс Донс
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 12 тур
Блэкпул
2 : 0
20.10.2026
Милтон Кинс Донс
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Райт
(Кэмбриджшир)
Стадион:
Тюрф Мур
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