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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ПСЖ - Мальме
ПСЖ - Мальме: обзор матча 15 сентября 2015
ПСЖ
15.09.2015, вторник, 21:45
Лига чемпионов, группа A, 1 тур
2 : 0
Завершен
Мальме
4'
А. Ди Мария
61'
Э. Кавани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Мальме
85'
Замена
Э. Ракип
️️️️
Э. Аду
Замена
Э. Лавесси
️️️️
А. Ди Мария
84'
Замена
Х. Пасторе
️️️️
З. Ибрагимович
75'
Желтая карточка
Д. Луис
71'
Желтая карточка
М. Верратти
65'
64'
Желтая карточка
Р. Бенгтссон
ГОЛ! 2:0!
Э. Кавани
Пас отдал
З. Ибрагимович
61'
57'
Желтая карточка
Э. Аду
46'
Замена
В. Родич
️️️️
Ф. Карвальо
ГОЛ! 1:0!
А. Ди Мария
Пас отдал
М. Верратти
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
8
Тиаго Мотта
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Мальме
1
Йохан Виланд
ВР
25
Фелипе Карвальо
ЦЗ
20
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
4
Кэри Арнасон
ЦЗ
19
Йошимар Йотун
ЦЗ
3
Антон Тиннерхольм
ЦЗ
6
Оскар Левицки
ЦП
8
Энох-Кофи Аду
ЦП
28
Никола Джурдич
ЦФ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
14
Жо Инге Бергет
ЦФ
Главный тренер
Аге Хареиде
ПСЖ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
12
Адриан Рабьо
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
7
Лукас Моура
ПВ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
Мальме
29
Фредрик Андерссон
ВР
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
20
Владимир Родич
ЦП
6
Эрдаль Ракип
ЦП
10
Гильермо Молинс
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
22
Тобиас Сана
ЦФ
4-3-1-2
1
Трапп
17
Максвелл
4
Луис
3
Силва
9
ван дер Вил
8
Мотта
6
Верратти
8
Матюиди
11
Ди Мария
10
Кавани
11
Ибрагимович
3-2-2-3
1
Виланд
4
Арнасон
19
Йотун
3
Тиннерхольм
25
Карвальо
20
Бенгтссон
6
Левицки
8
Аду
14
Бергет
9
Розенберг
28
Джурдич
11
Ибрагимович
15
Пасторе
15
Пасторе
11
Ибрагимович
11
Ди Мария
22
Лавесси
22
Лавесси
11
Ди Мария
25
Карвальо
20
Родич
20
Родич
25
Карвальо
8
Аду
6
Ракип
6
Ракип
8
Аду
Остались в запасе
ПСЖ
Мальме
46
Сальваторе Сиригу
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
12
Адриан Рабьо
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
Главный тренер
Лоран Блан
29
Фредрик Андерссон
ВР
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
10
Гильермо Молинс
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
22
Тобиас Сана
ЦФ
Главный тренер
Аге Хареиде
Остались в запасе
46
Сальваторе Сиригу
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
12
Адриан Рабьо
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
Остались в запасе
29
Фредрик Андерссон
ВР
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
10
Гильермо Молинс
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
22
Тобиас Сана
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Главный тренер
Аге Хареиде
Статистика матча ПСЖ - Мальме
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Мьеллбю
- : -
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хальмстад
0 : 3
28.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 24 тур
Мальме
0 : 1
18.10.2026
Хэкен
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3 (в повторе, 23:45)
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