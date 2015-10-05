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    Расписание матчей 05-10-2015

    сентябрь 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    октябрь 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    ноябрь 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    США. МЛС 2015
    5 октября, понедельник
    00:00
    Даллас
    4:1
    Хьюстон
    Матч завершен
    5 октября, понедельник
    02:00
    Колорадо
    1:2
    Реал Солт-Лейк
    Матч завершен
    5 октября, понедельник
    04:30
    Сиэтл
    1:1
    Лос-Анджелес Гэлакси
    Матч завершен
    Бразилия. Серия А 2015, 29 тур
    5 октября, понедельник
    00:30
    Шапекоэнсе
    5:1
    Палмейрас
    Матч завершен
    Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2015/2016), 13 тур
    5 октября, понедельник
    15:00
    Коломна
    1:3
    Москва
    Матч завершен
    5 октября, понедельник
    18:00
    Сочи
    1:0
    Волга
    Матч завершен
    5 октября, понедельник
    18:00
    Торпедо Вл
    3:2
    Знамя Труда
    Матч завершен
    5 октября, понедельник
    18:00
    Спартак К
    1:3
    Олимп-Долгопрудный
    Матч завершен
    5 октября, понедельник
    19:00
    ЦРФСО
    2:0
    Карелия
    Матч завершен
    5 октября, понедельник
    19:00
    Химки
    4:0
    Домодедово
    Матч завершен
    5 октября, понедельник
    19:00
    Строгино
    0:1
    Псков-747
    Матч завершен
    Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2015/2016), 12 тур
    5 октября, понедельник
    15:00
    Астрахань
    0:0
    Динамо
    Матч завершен
    5 октября, понедельник
    17:00
    Краснодар-2
    4:1
    МИТОС
    Матч завершен
    Беларусь. Высшая лига 2015, 22 тур
    5 октября, понедельник
    15:30
    Динамо
    4:1
    Динамо-Брест
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2015/2016), 6 тур
    5 октября, понедельник
    19:30
    Астерас
    1:1
    Платаниас
    Матч завершен
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