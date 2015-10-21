сентябрь 2015
октябрь 2015
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2015/2016), 16 тур
21 октября, среда
14:00
Матч завершен
21 октября, среда
18:00
Матч завершен
21 октября, среда
18:00
Матч завершен
21 октября, среда
18:30
Матч завершен
Лига чемпионов (2015/2016), 3 тур, группа A
Лига чемпионов (2015/2016), 3 тур, группа B
21 октября, среда
21:45
Матч завершен
21 октября, среда
21:45
Матч завершен
Лига чемпионов (2015/2016), 3 тур, группа C
Лига чемпионов (2015/2016), 3 тур, группа D
Англия. Чемпионшип (2015/2016), 12 тур
21 октября, среда
21:45
Матч завершен
21 октября, среда
21:45
Матч завершен