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    Расписание матчей 21-10-2015

    сентябрь 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    октябрь 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    ноябрь 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2015/2016), 16 тур
    21 октября, среда
    14:00
    Карелия
    0:2
    Москва
    Матч завершен
    21 октября, среда
    14:00
    Знамя Труда
    2:3
    Строгино
    Матч завершен
    21 октября, среда
    15:00
    Волга
    1:1
    ЦРФСО
    Матч завершен
    21 октября, среда
    18:00
    Домодедово
    3:0
    Коломна
    Матч завершен
    21 октября, среда
    18:00
    Олимп-Долгопрудный
    0:1
    Псков-747
    Матч завершен
    21 октября, среда
    18:30
    Текстильщик
    0:0
    Спартак К
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2015/2016), 3 тур, группа A
    21 октября, среда
    21:45
    Мальме
    1:0
    Шахтер
    Матч завершен
    21 октября, среда
    21:45
    ПСЖ
    0:0
    Реал
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2015/2016), 3 тур, группа B
    21 октября, среда
    21:45
    ЦСКА
    1:1
    Манчестер Юнайтед
    Матч завершен
    21 октября, среда
    21:45
    Вольфсбург
    2:0
    ПСВ
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2015/2016), 3 тур, группа C
    21 октября, среда
    21:45
    Атлетико
    4:0
    Астана
    Матч завершен
    21 октября, среда
    21:45
    Галатасарай
    2:1
    Бенфика
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2015/2016), 3 тур, группа D
    21 октября, среда
    21:45
    Ювентус
    0:0
    Боруссия
    Матч завершен
    21 октября, среда
    22:45
    Манчестер Сити
    2:1
    Севилья
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2015/2016), 12 тур
    21 октября, среда
    21:45
    Блэкберн
    0:0
    Дерби Каунти
    Матч завершен
    21 октября, среда
    21:45
    Вулверхэмптон
    0:2
    Брентфорд
    Матч завершен
    21 октября, среда
    21:45
    Фулхэм
    1:1
    Лидс
    Матч завершен
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