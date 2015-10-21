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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Текстильщик - Спартак К
Текстильщик - Спартак К: обзор матча 21 октября 2015
Текстильщик
21.10.2015, среда, 18:30
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 16 тур
0 : 0
Завершен
Спартак К
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Текстильщик - Спартак К
Желтая карточка
Ю. Морозов
90'
+1
Замена
А. Борунов
️️️️
С. Орлов
85'
Замена
М. Зимарев
️️️️
М. Сагиров
82'
Замена
Е. Попов
️️️️
А. Буданов
81'
75'
Замена
М. Сидоров
️️️️
Л. Лацузбая
Замена
П. Янзин
️️️️
И. Рыжаков
60'
Замена
А. Щаницин
️️️️
С. Матяш
55'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Текстильщик
1
Андрей Романов
ВР
2
Роман Путилин
ЦЗ
25
Илья Сысоев
ЦЗ
3
Сергей Костин
ЦЗ
5
Юрий Морозов
ЦЗ
11
Марат Сагиров
ЛП
34
Иван Рыжаков
ЦП
8
Виталий Диков
ЦП
44
Александр Буданов
ЦП
5
Сергей Орлов
ЦФ
10
Станислав Матяш
ЦФ
Главный тренер
Равиль Сабитов
Спартак К
23
Павел Сергеев
ВР
12
Максим Ширяев
ЦЗ
8
Владислав Лабзин
ЦЗ
5
Александр Мясников
ЦЗ
13
Андрей Чванов
ЦЗ
3
Михаил Соловей
ОП
88
Леван Лацузбая
ЦП
2
Илья Гердт
ЦП
8
Евгений Худобко
ЦП
7
Алексей Горюшкин
ПП
18
Александр Круподер
ЦФ
Главный тренер
Галимджан Хайрулин
Текстильщик
16
Рудольф Чесалов
ВР
2
Петр Янзин
ЦЗ
12
Александр Борунов
ЦП
19
Евгений Попов
ЦП
15
Максим Зимарев
ЦП
7
Алексей Тюргашкин
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
Спартак К
1
Азамат Шогенов
ВР
20
Михаил Яковлев
ЦЗ
45
Дмитрий Кухарчук
ЦП
21
Шахбан Магомедалиев
ЦП
81
Максим Сидоров
АП
17
Дмитрий Калабухов
АП
17
Кирилл Привалов
ЦФ
4-4-2
1
Романов
2
Путилин
3
Костин
5
Морозов
25
Сысоев
11
Сагиров
8
Диков
44
Буданов
34
Рыжаков
10
Матяш
5
Орлов
4-1-4-1
23
Сергеев
8
Лабзин
5
Мясников
13
Чванов
12
Ширяев
3
Соловей
7
Горюшкин
2
Гердт
8
Худобко
88
Лацузбая
18
Круподер
34
Рыжаков
2
Янзин
2
Янзин
34
Рыжаков
5
Орлов
12
Борунов
12
Борунов
5
Орлов
10
Матяш
13
Щаницин
13
Щаницин
10
Матяш
44
Буданов
19
Попов
19
Попов
44
Буданов
11
Сагиров
15
Зимарев
15
Зимарев
11
Сагиров
88
Лацузбая
81
Сидоров
81
Сидоров
88
Лацузбая
Остались в запасе
Текстильщик
Спартак К
16
Рудольф Чесалов
ВР
7
Алексей Тюргашкин
ЦП
Главный тренер
Равиль Сабитов
45
Дмитрий Кухарчук
ЦП
17
Дмитрий Калабухов
АП
17
Кирилл Привалов
ЦФ
20
Михаил Яковлев
ЦЗ
21
Шахбан Магомедалиев
ЦП
1
Азамат Шогенов
ВР
Главный тренер
Галимджан Хайрулин
Остались в запасе
16
Рудольф Чесалов
ВР
7
Алексей Тюргашкин
ЦП
Остались в запасе
45
Дмитрий Кухарчук
ЦП
17
Дмитрий Калабухов
АП
17
Кирилл Привалов
ЦФ
20
Михаил Яковлев
ЦЗ
21
Шахбан Магомедалиев
ЦП
1
Азамат Шогенов
ВР
Главный тренер
Равиль Сабитов
Главный тренер
Галимджан Хайрулин
Статистика матча Текстильщик - Спартак К
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Текстильщик
2 : 1
18.10.2026
Челябинск
Россия. Кубок, 1/2 финала
Чертаново
2 : 1
14.10.2026
Текстильщик
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Спартак К
2 : 3
03.11.2026
Волна
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Информация о матче
Главный судья:
Илья Бугров
(Рыбинск)
Стадион:
Текстильщик
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