Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Мальме - Шахтер
Мальме - Шахтер: обзор матча 21 октября 2015
Мальме
21.10.2015, среда, 21:45
Лига чемпионов, группа A, 3 тур
1 : 0
Завершен
Шахтер
17'
М. Розенберг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальме - Шахтер
Замена
А. Мехмети
️️️️
Н. Джурдич
88'
81'
Замена
В. Коваленко
️️️️
А. Гладкий
Желтая карточка
М. Розенберг
79'
Замена
Э. Ракип
️️️️
В. Родич
79'
71'
Замена
Эдуардо
️️️️
Марлос
66'
Желтая карточка
Фред
Пенальти не реализован!
Н. Джурдич
56'
55'
Желтая карточка
Д. Срна
53'
Желтая карточка
А. Кучер
50'
Желтая карточка
Я. Ракицкий
Желтая карточка
Р. Бенгтссон
42'
Желтая карточка
О. Левицки
33'
ГОЛ! 1:0!
М. Розенберг
Пас отдал
П. Конате
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальме
1
Йохан Виланд
ВР
22
Па Конате
ЦЗ
3
Антон Тиннерхольм
ЦЗ
20
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
4
Кэри Арнасон
ЦЗ
8
Энох-Кофи Аду
ЦП
6
Оскар Левицки
ЦП
20
Владимир Родич
ЦП
28
Никола Джурдич
ЦФ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
14
Жо Инге Бергет
ЦФ
Главный тренер
Аге Хареиде
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
7
Фред
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
10
Марлос
ПВ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Мальме
29
Фредрик Андерссон
ВР
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
16
Франц Брорссон
ЦЗ
6
Эрдаль Ракип
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
26
Агон Мехмети
ЦФ
22
Тобиас Сана
ЦФ
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
18
Иван Ордец
ЦЗ
21
Виктор Коваленко
АП
31
Дентиньо
ЦФ
18
Веллингтон Нем
ЦФ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
9
Эдуардо
ЦФ
4-3-3
1
Виланд
22
Конате
20
Бенгтссон
4
Арнасон
3
Тиннерхольм
8
Аду
6
Левицки
20
Родич
14
Бергет
9
Розенберг
28
Джурдич
4-1-1-3-1
30
Пятов
33
Срна
44
Ракицкий
50
Кучер
31
Исмаили
27
Степаненко
7
Фред
10
Марлос
11
Тейшейра
11
Бернард
20
Гладкий
20
Родич
6
Ракип
6
Ракип
20
Родич
28
Джурдич
26
Мехмети
26
Мехмети
28
Джурдич
20
Гладкий
21
Коваленко
21
Коваленко
20
Гладкий
10
Марлос
9
Эдуардо
9
Эдуардо
10
Марлос
Остались в запасе
Мальме
Шахтер
29
Фредрик Андерссон
ВР
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
16
Франц Брорссон
ЦЗ
23
Магнус Эйкрем
АП
22
Тобиас Сана
ЦФ
Главный тренер
Аге Хареиде
31
Дентиньо
ЦФ
1
Антон Каниболоцкий
ВР
18
Иван Ордец
ЦЗ
18
Веллингтон Нем
ЦФ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
29
Фредрик Андерссон
ВР
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
16
Франц Брорссон
ЦЗ
23
Магнус Эйкрем
АП
22
Тобиас Сана
ЦФ
Остались в запасе
31
Дентиньо
ЦФ
1
Антон Каниболоцкий
ВР
18
Иван Ордец
ЦЗ
18
Веллингтон Нем
ЦФ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Аге Хареиде
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Мальме - Шахтер
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Мьеллбю
- : -
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хальмстад
0 : 3
28.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 24 тур
Мальме
0 : 1
18.10.2026
Хэкен
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Главный судья:
Анастасиос Сидиропулос
Стадион:
Сведбанк Стэдион
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3 (в повторе, 23:45)
Новости команд
Все
Мальме
Шахтер
«Шахтер» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Шахтера» и «Динамо Киев» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
«Шахтер» – «Спортинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
«Генк» – «Мальме»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026
29 января
«Генк» – «Мальме»: прогноз и ставки на матч 29 января 2026 с коэффициентом 1.84
28 января
Лига Европы. Эмери победил Тедеско, Станкович выиграл с «Црвеной Звездой» и другие результаты
22 января
«Мальме» – «Црвена Звезда»: прогноз и ставки на матч 22 января 2026 с коэффициентом 1.95
21 января
«Порту» – «Мальме»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 декабря 2025
2025.12.11 21:50
«Шахтер» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Шахтера» и «Динамо Киев» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
«Шахтер» – «Спортинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+