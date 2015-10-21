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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ПСЖ - Реал
ПСЖ - Реал: обзор матча 21 октября 2015
ПСЖ
21.10.2015, среда, 21:45
Лига чемпионов, группа A, 3 тур
0 : 0
Завершен
Реал
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Реал
Желтая карточка
С. Орье
87'
85'
Желтая карточка
Д. Черышев
Замена
Э. Лавесси
️️️️
М. Верратти
78'
76'
Желтая карточка
Л. Васкес
72'
Замена
Д. Черышев
️️️️
Хесе
68'
Замена
Л. Модрич
️️️️
Иско
Замена
Л. Моура
️️️️
А. Ди Мария
66'
Замена
Х. Пасторе
️️️️
Э. Кавани
65'
59'
Желтая карточка
С. Рамос
Желтая карточка
М. Верратти
49'
Желтая карточка
Б. Матюиди
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
8
Тиаго Мотта
ОП
6
Марко Верратти
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
5
Каземиро
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
22
Иско
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
ПСЖ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
12
Адриан Рабьо
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
7
Лукас Моура
ПВ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
Реал
1
Кико Касилья
ВР
6
Начо
ЦЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
9
Борха Майорал
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Трапп
17
Максвелл
3
Силва
5
Маркиньос
92
Орье
8
Мотта
6
Верратти
8
Матюиди
11
Ди Мария
10
Кавани
11
Ибрагимович
4-1-1-3-1
1
Навас
13
Данило
93
Рамос
19
Варан
12
Марсело
5
Каземиро
8
Кроос
17
Васкес
22
Иско
10
Хесе
7
Роналду
10
Кавани
15
Пасторе
15
Пасторе
10
Кавани
11
Ди Мария
7
Моура
7
Моура
11
Ди Мария
6
Верратти
22
Лавесси
22
Лавесси
6
Верратти
22
Иско
14
Модрич
14
Модрич
22
Иско
10
Хесе
90
Черышев
90
Черышев
10
Хесе
Остались в запасе
ПСЖ
Реал
46
Сальваторе Сиригу
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
12
Адриан Рабьо
ЦП
Главный тренер
Лоран Блан
14
Маркос Льоренте
ЦП
1
Кико Касилья
ВР
6
Начо
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
46
Сальваторе Сиригу
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
12
Адриан Рабьо
ЦП
Остались в запасе
14
Маркос Льоренте
ЦП
1
Кико Касилья
ВР
6
Начо
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча ПСЖ - Реал
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Помощники судьи:
Эленито Ди Либераторе (Италия) Мауро Тонолини (Италия)
Дополнительные помощники:
Лука Банти (Италия) Антонио Дамато (Италия)
Резервный судья:
Андреа Падован (Италия)
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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