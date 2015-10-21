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Лига чемпионов 2026/2027
Галатасарай - Бенфика
Галатасарай - Бенфика: обзор матча 21 октября 2015
Галатасарай
21.10.2015, среда, 21:45
Лига чемпионов, группа C, 3 тур
2 : 1
Завершен
Бенфика
19'
С. Инан (П)
33'
Л. Подольски
2'
Н. Гайтан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Галатасарай - Бенфика
Желтая карточка
Б. Йылмаз
90'
+5
Замена
Х. Родригес
️️️️
Б. Киса
90'
+4
87'
Желтая карточка
Луизао
82'
Замена
К. Митроглу
️️️️
Силвиу
78'
Желтая карточка
В. Андраде
Замена
Б. Йылмаз
️️️️
У. Булут
78'
76'
Замена
В. Андраде
️️️️
Г. Гедеш
73'
Желтая карточка
А. Самарис
Желтая карточка
Х. Балта
70'
66'
Замена
Пицци
️️️️
Элизеу
Желтая карточка
С. Инан
63'
Замена
О. Адин
️️️️
Я. Озтекин
59'
Желтая карточка
Б. Киса
42'
ГОЛ! 2:1!
Л. Подольски
Пас отдал
О. Шеджу
33'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Инан
19'
18'
Желтая карточка
А. Алмейда
2'
ГОЛ! 0:1!
Н. Гайтан
Пас отдал
Жонас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
22
Хакан Балта
ЦЗ
55
Сабри Сариоглу
ЦЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
7
Ясин Озтекин
ЦП
8
Селчук Инан
ЦП
5
Билал Киса
ЦП
10
Уэсли Снейдер
АП
9
Умут Булут
ЦФ
Главный тренер
Хамза Хамзаоглу
Бенфика
20
Жулио Сезар
ВР
28
Силвиу
ЛЗ
19
Элизеу
ЛЗ
33
Жардел
ЦЗ
4
Луизао
ЦЗ
34
Андре Алмейда
ЦЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
10
Николас Гайтан
ЦП
22
Андреас Самарис
ЦП
17
Жонас
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Руй Витория
Галатасарай
1
Дженк Генен
ВР
2
Семих Кайя
ЦЗ
29
Олкан Адин
ЦЗ
6
Хосе Родригес
ЦП
8
Эмре Чолак
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Бенфика
31
Эдерсон
ВР
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
28
Виктор Андраде
ЦП
15
Любомир Фейса
ЦП
21
Пицци
АП
94
Талиска
АП
11
Костас Митроглу
ЦФ
4-3-2-1
16
Муслера
23
Кароль
55
Сариоглу
27
Шеджу
22
Балта
7
Озтекин
8
Инан
5
Киса
10
Подольски
10
Снейдер
9
Булут
3-2-2-1-2
20
Сезар
33
Жардел
4
Луизао
34
Алмейда
28
Силвиу
19
Элизеу
10
Гайтан
22
Самарис
11
Гедеш
9
Хименес
17
Жонас
7
Озтекин
29
Адин
29
Адин
7
Озтекин
5
Киса
6
Родригес
6
Родригес
5
Киса
9
Булут
17
Йылмаз
17
Йылмаз
9
Булут
11
Гедеш
28
Андраде
28
Андраде
11
Гедеш
19
Элизеу
21
Пицци
21
Пицци
19
Элизеу
28
Силвиу
11
Митроглу
11
Митроглу
28
Силвиу
Остались в запасе
Галатасарай
Бенфика
1
Дженк Генен
ВР
2
Семих Кайя
ЦЗ
8
Эмре Чолак
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
Главный тренер
Хамза Хамзаоглу
31
Эдерсон
ВР
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
15
Любомир Фейса
ЦП
94
Талиска
АП
Главный тренер
Руй Витория
Остались в запасе
1
Дженк Генен
ВР
2
Семих Кайя
ЦЗ
8
Эмре Чолак
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
Остались в запасе
31
Эдерсон
ВР
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
15
Любомир Фейса
ЦП
94
Талиска
АП
Главный тренер
Хамза Хамзаоглу
Главный тренер
Руй Витория
Статистика матча Галатасарай - Бенфика
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Галатасарай
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
- : -
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Главный судья:
Уильям Коллам
(Беллсхилл)
Стадион:
Рамс Парк
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2 (в записи, 23:45)
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