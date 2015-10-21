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Манчестер Сити - Севилья
Манчестер Сити - Севилья: обзор матча 21 октября 2015
Манчестер Сити
21.10.2015, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа D, 3 тур
2 : 1
Завершен
Севилья
36'
А. Рами (АГ)
90+1'
К. Де Брюйне
30'
Е. Коноплянка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Севилья
Замена
В. Компани
️️️️
К. Де Брюйне
90'
+3
ГОЛ! 2:1!
К. Де Брюйне
Пас отдал
Я. Туре
90'
+1
84'
Замена
Ф. Фильо Мариано
️️️️
Коке
78'
Замена
С. Н'Зонзи
️️️️
Е. Коноплянка
Замена
Фернандо
️️️️
В. Бони
76'
69'
Желтая карточка
К. Гамейро
66'
Замена
М. Крон-Дели
️️️️
Э. Банега
62'
Желтая карточка
В. Иборра
Замена
А. Коларов
️️️️
П. Хавьер Сабалета
60'
Желтая карточка
В. Бони
47'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
А. Рами
36'
30'
ГОЛ! 0:1!
Е. Коноплянка
Пас отдал
Витоло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
2
Вильфрид Бони
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
7
Витоло
ЛВ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
11
Эвер Банега
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
5
Фернандо
ОП
73
Джордж Глендон
ЦП
7
Брэндон Баркер
ЦФ
Севилья
13
Давид Сорья
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Харт
5
Сабалета
5
Мангала
30
Отаменди
3
Санья
16
Навас
5
Фернандиньо
42
Туре
19
Стерлинг
11
Де Брюйне
2
Бони
4-1-2-2-1
15
Серхио Рико
23
Коке
15
Колоджейчак
23
Рами
14
Тремулинас
20
Крыховяк
11
Банега
10
Иборра
22
Коноплянка
7
Витоло
9
Гамейро
5
Сабалета
11
Коларов
11
Коларов
5
Сабалета
11
Де Брюйне
4
Компани
4
Компани
11
Де Брюйне
2
Бони
5
Фернандо
5
Фернандо
2
Бони
23
Коке
25
Мариано
25
Мариано
23
Коке
11
Банега
7
Крон-Дели
7
Крон-Дели
11
Банега
22
Коноплянка
15
Н'Зонзи
15
Н'Зонзи
22
Коноплянка
Остались в запасе
Манчестер Сити
Севилья
73
Джордж Глендон
ЦП
13
Вилли Кабальеро
ВР
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
13
Давид Сорья
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
73
Джордж Глендон
ЦП
13
Вилли Кабальеро
ВР
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
Остались в запасе
13
Давид Сорья
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Манчестер Сити - Севилья
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Бас Нейхейс
(Энсхеде)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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