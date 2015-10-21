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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ЦСКА - Манчестер Юнайтед
ЦСКА - Манчестер Юнайтед: обзор матча 21 октября 2015
ЦСКА
21.10.2015, среда, 21:45
Лига чемпионов, группа B, 3 тур
1 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
15'
С. Думбия
65'
А. Марсьяль
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Манчестер Юнайтед
Желтая карточка
П. Вернблум
90'
+1
90'
Желтая карточка
М. Феллайни
Замена
А. Цауня
️️️️
А. Дзагоев
86'
Замена
К. Панченко
️️️️
Р. Еременко
83'
80'
Желтая карточка
А. Эррера
79'
Замена
М. Депай
️️️️
Д. Лингард
65'
ГОЛ! 1:1!
А. Марсьяль
Пас отдал
Л. Валенсия
63'
Замена
Д. Блинд
️️️️
М. Рохо
46'
Замена
М. Феллайни
️️️️
Б. Швайнштайгер
Замена
А. Березуцкий
️️️️
В. Березуцкий
41'
Пенальти не реализован!
Р. Еременко
15'
ГОЛ! 1:0!
С. Думбия
15'
14'
Желтая карточка
А. Марсьяль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
19
Понтус Вернблум
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
26
Роман Еременко
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
18
Зоран Тошич
ПВ
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
5
Маркос Рохо
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
32
Уэйн Руни
ЦФ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
19
Александр Цауня
ОП
17
Георгий Миланов
ЦП
10
Александр Головин
АП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
64
Хуан Мата
АП
10
Мемфис Депай
ЦФ
4-1-2-2-1
35
Акинфеев
42
Щенников
24
Березуцкий
4
Игнашевич
6
Фернандес
19
Вернблум
66
Дзагоев
26
Еременко
7
Муса
18
Тошич
22
Думбия
3-1-3-1-2
43
Де Хеа
5
Рохо
4
Джонс
6
Смоллинг
14
Шнейдерлен
25
Валенсия
31
Швайнштайгер
21
Эррера
77
Лингард
9
Марсьяль
32
Руни
24
Березуцкий
6
Березуцкий
6
Березуцкий
24
Березуцкий
66
Дзагоев
19
Цауня
19
Цауня
66
Дзагоев
26
Еременко
8
Панченко
8
Панченко
26
Еременко
5
Рохо
17
Блинд
17
Блинд
5
Рохо
31
Швайнштайгер
25
Феллайни
25
Феллайни
31
Швайнштайгер
77
Лингард
10
Депай
10
Депай
77
Лингард
Остались в запасе
ЦСКА
Манчестер Юнайтед
1
Сергей Чепчугов
ВР
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
17
Георгий Миланов
ЦП
10
Александр Головин
АП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
44
Серхио Ромеро
ВР
36
Маттео Дармиан
ПЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
64
Хуан Мата
АП
Главный тренер
Луи ван Гаал
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
17
Георгий Миланов
ЦП
10
Александр Головин
АП
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
36
Маттео Дармиан
ПЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
64
Хуан Мата
АП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Луи ван Гаал
Статистика матча ЦСКА - Манчестер Юнайтед
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
НТВ, НТВ-Плюс Футбол
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