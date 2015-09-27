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Расписание матчей 27-09-2015

Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
14 пн 15 Вчера 16 Сегодня 17 Завтра 18 пт
август 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
сентябрь 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
октябрь 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
Предыдущий день Следующий день
Россия. Премьер-лига (2015/2016), 10 тур Таблица
27 сентября, 13:30
Крылья Советов
0 : 0
Динамо
Завершен
27 сентября, 16:30
Краснодар
1 : 1
Ахмат
Завершен
27 сентября, 19:00
Рубин
1 : 2
Урал
Завершен
Англия. Премьер-лига (2015/2016), 7 тур Таблица
27 сентября, 18:00
Уотфорд
0 : 1
Кристал Пэлас
Завершен
Испания. Примера (2015/2016), 6 тур Таблица
27 сентября, 13:00
Спортинг
1 : 2
Бетис
Завершен
27 сентября, 17:00
Депортиво
3 : 0
Эспаньол
Завершен
27 сентября, 19:15
Хетафе
3 : 0
Леванте
Завершен
27 сентября, 21:30
Реал Сосьедад
0 : 0
Атлетик
Завершен
Италия. Серия А (2015/2016), 6 тур Таблица
27 сентября, 13:30
Дженоа
1 : 0
Милан
Завершен
27 сентября, 16:00
Болонья
1 : 2
Удинезе
Завершен
27 сентября, 16:00
Верона
1 : 2
Лацио
Завершен
27 сентября, 16:00
Сассуоло
1 : 1
Кьево
Завершен
27 сентября, 16:00
Торино
2 : 1
Палермо
Завершен
27 сентября, 21:45
Интер
1 : 4
Фиорентина
Завершен
Германия. Бундеслига (2015/2016), 7 тур Таблица
27 сентября, 16:30
Айнтрахт
1 : 1
Герта
Завершен
27 сентября, 18:30
Боруссия Д
2 : 2
Дармштадт
Завершен
Франция. Лига 1 (2015/2016), 8 тур Таблица
27 сентября, 15:00
Марсель
1 : 2
Анжер
Завершен
27 сентября, 18:00
Генгам
3 : 3
Монако
Завершен
27 сентября, 18:00
Монпелье
2 : 1
Лорьян
Завершен
27 сентября, 22:00
Сент-Этьен
1 : 4
Ницца
Завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2015/2016), 11 тур Таблица
27 сентября, 14:00
Сочи
1 : 3
Олимп-Долгопрудный
Завершен
27 сентября, 16:00
Химки
2 : 0
Знамя Труда
Завершен
27 сентября, 16:00
Коломна
0 : 3
Псков
Завершен
27 сентября, 17:00
Текстильщик
3 : 0
Волга
Завершен
27 сентября, 17:00
Спартак К
3 : 0
Карелия
Завершен
27 сентября, 18:00
Торпедо Вл
0 : 0
Москва
Завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2015/2016), 11 тур Таблица
27 сентября, 14:00
Динамо Бр
3 : 1
Чертаново
Завершен
27 сентября, 14:00
Арсенал-2
0 : 2
Зенит
Завершен
27 сентября, 15:00
Орел
0 : 0
Рязань
Завершен
27 сентября, 16:00
Калуга
0 : 1
Энергомаш
Завершен
27 сентября, 17:00
Витязь
0 : 0
Авангард
Завершен
27 сентября, 17:00
Металлург Л
2 : 1
Тамбов
Завершен
27 сентября, 17:00
Локомотив
1 : 0
Торпедо
Завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2015/2016), 12 тур Таблица
27 сентября, 14:00
Динамо Киров
2 : 3
Лада-Тольятти
Завершен
27 сентября, 14:00
Химик
2 : 3
Челябинск
Завершен
27 сентября, 15:00
Нефтехимик
3 : 0
Носта
Завершен
27 сентября, 16:00
Пари НН
2 : 0
Сызрань-2003
Завершен
27 сентября, 18:00
Волга
2 : 1
Зенит-Ижевск
Завершен
Россия. Молодежное первенство (2015/2016), 10 тур Таблица
27 сентября, 13:00
Ростов (мол)
1 : 0
Кубань (мол)
Завершен
27 сентября, 18:30
Амкар (мол)
0 : 1
Мордовия (мол)
Завершен
Англия. Чемпионшип (2015/2016), 9 тур Таблица
27 сентября, 15:15
Мидлсбро
3 : 0
Лидс
Завершен
Испания. Сегунда (2015/2016), 6 тур Таблица
27 сентября, 13:00
Эльче
1 : 1
Реал Ов
Завершен
27 сентября, 18:00
Алавес
0 : 0
Леганес
Завершен
27 сентября, 18:00
Вальядолид
0 : 0
Химнастик
Завершен
27 сентября, 18:00
Жирона
2 : 2
Льягостера
Завершен
27 сентября, 18:00
Тенерифе
3 : 0
Мирандес
Завершен
27 сентября, 20:15
Альбасете
3 : 0
Альмерия
Завершен
США. МЛС 2015 Таблица
27 сентября, 00:00
Монреаль
2 : 0
Ди Си Юнайтед
Завершен
27 сентября, 02:30
Коламбус
1 : 2
Портленд
Завершен
27 сентября, 02:30
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 1
Филадельфия Юнион
Завершен
27 сентября, 03:30
Динамо Хьюстон
3 : 2
Колорадо
Завершен
27 сентября, 05:00
Ванкувер Уайткепс
1 : 2
Нью-Йорк Сити
Завершен
Украина. Премьер-Лига (2015/2016), 9 тур Таблица
27 сентября, 14:00
Сталь
3 : 0
Металлург
Завершен
27 сентября, 17:00
Черноморец
0 : 0
Ворскла
Завершен
27 сентября, 17:00
Заря
1 : 1
Александрия
Завершен
27 сентября, 19:30
Металлист
1 : 2
Днепр
Завершен
27 сентября, 19:30
Карпаты
0 : 2
Волынь
Завершен
Турция. Суперлига (2015/2016), 6 тур Таблица
27 сентября, 14:00
Коньяспор
2 : 0
Мерсин Идманюрду
Завершен
27 сентября, 17:00
Антальяспор
1 : 1
Сивасспор
Завершен
27 сентября, 19:00
Бешикташ
3 : 2
Фенербахче
Завершен
Австрия. Бундеслига (2015/2016), 10 тур Таблица
27 сентября, 17:30
Адмира
0 : 1
Штурм
Завершен
Беларусь. Высшая лига 2015, 21 тур Таблица
27 сентября, 14:00
Гранит
0 : 1
Неман
Завершен
27 сентября, 15:30
Слуцк
0 : 0
Белшина
Завершен
27 сентября, 17:30
Динамо-Брест
1 : 2
Славия-Мозырь
Завершен
Бельгия. Про-Лига (2015/2016), 9 тур Таблица
27 сентября, 15:30
Локерен
0 : 1
Брюгге
Завершен
27 сентября, 19:00
Андерлехт
1 : 0
Сент-Труйден
Завершен
27 сентября, 21:00
Кортрейк
1 : 0
Генк
Завершен
Бразилия. Серия А 2015, 28 тур Таблица
27 сентября, 00:30
Флуминенсе
2 : 0
Гойас
Завершен
27 сентября, 03:00
Гремио
3 : 1
Аваи
Завершен
27 сентября, 17:00
Сантос
3 : 1
Интернасьонал
Завершен
27 сентября, 17:00
Атлетико Паранаэнсе
1 : 2
Понте-Прета
Завершен
27 сентября, 22:00
Сан-Паулу
1 : 1
Палмейрас
Завершен
27 сентября, 22:00
Фламенго
1 : 2
Васко да Гама
Завершен
27 сентября, 22:00
Фигейренсе
1 : 3
Коринтианс
Завершен
27 сентября, 22:00
Спорт Ресифи
3 : 0
Шапекоэнсе
Завершен
27 сентября, 22:00
Жоинвили
2 : 2
Атлетико Минейро
Завершен
Греция. Суперлига (2015/2016), 5 тур Таблица
27 сентября, 16:00
Панатинаикос
1 : 0
Платаниас
Завершен
27 сентября, 18:15
Левадиакос
2 : 1
Астерас
Завершен
27 сентября, 18:15
Паниониос
1 : 1
Пантракикос
Завершен
27 сентября, 20:30
Атромитос
1 : 2
ПАОК
Завершен
Дания. Суперлига (2015/2016), 10 тур Таблица
27 сентября, 14:00
Брондбю
1 : 0
Копенгаген
Завершен
27 сентября, 17:00
Рандерс
0 : 2
Мидтьюлланд
Завершен
27 сентября, 19:00
Нордшелланд
2 : 0
Орхус
Завершен
Казахстан. Финальный раунд 2015. группа A, 27 тур Таблица
27 сентября, 15:00
Кайрат
2 : 1
Актобе
Завершен
Казахстан. Финальный раунд 2015. группа B, 27 тур Таблица
27 сентября, 13:00
Тараз
2 : 0
Шахтер
Завершен
27 сентября, 14:00
Кайсар
3 : 1
Жетысу
Завершен
27 сентября, 14:00
Окжетпес
1 : 2
Тобол
Завершен
Голландия. Эредивизие (2015/2016), 7 тур Таблица
27 сентября, 13:30
Де Графсхап
2 : 2
Виллем II
Завершен
27 сентября, 15:30
Фейеноорд
2 : 0
Зволле
Завершен
27 сентября, 15:30
АДО Ден Хааг
3 : 3
Экселсиор
Завершен
27 сентября, 17:45
Твенте
2 : 1
Рода
Завершен
Норвегия. Элитсериен 2015, 25 тур Таблица
27 сентября, 16:30
Одд
1 : 1
Сарпсборг 08
Завершен
27 сентября, 19:00
Сандефьорд
0 : 1
Хаугесунд
Завершен
27 сентября, 19:00
Русенборг
2 : 0
Викинг
Завершен
27 сентября, 19:00
Тромсе
1 : 1
Олесунн
Завершен
27 сентября, 21:00
Стабек
1 : 0
Мольде
Завершен
Португалия. Примейра (2015/2016), 6 тур Таблица
27 сентября, 18:00
Маритиму
1 : 0
Тондела
Завершен
27 сентября, 18:00
Насьональ
1 : 1
Витория Сетубал
Завершен
27 сентября, 19:00
Арука
2 : 2
Белененсеш
Завершен
27 сентября, 19:00
Эшторил
2 : 1
Униан Мадейра
Завершен
27 сентября, 21:15
Витория Гимараеш
0 : 1
Брага
Завершен
Чехия. Синот Лига (2015/2016), 8 тур Таблица
27 сентября, 16:00
Славия
1 : 0
Спарта
Завершен
Швеция. Аллсвенскан 2015, 26 тур Таблица
27 сентября, 16:00
Фалькенберг
1 : 2
Хэкен
Завершен
27 сентября, 16:00
Хаммарбю
1 : 0
АИК
Завершен
27 сентября, 18:30
Гефле
1 : 2
Норрчепинг
Завершен
Швейцария. Суперлига (2015/2016), 10 тур Таблица
27 сентября, 14:45
Сьон
0 : 1
Вадуц
Завершен
27 сентября, 14:45
Тун
0 : 1
Янг Бойз
Завершен
27 сентября, 17:00
Люцерн
1 : 0
Цюрих
Завершен
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