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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Спартак К - Карелия
Спартак К - Карелия: обзор матча 27 сентября 2015
Спартак К
27.09.2015, воскресенье, 17:00
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 11 тур
3 : 0
Завершен
Карелия
43'
К. Привалов
62'
Л. Лацузбая
90'
А. Круподер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак К - Карелия
Желтая карточка
А. Круподер
90'
ГОЛ! 3:0!
А. Круподер
90'
Замена
М. Яковлев
️️️️
М. Сидоров
87'
Замена
Д. Калабухов
️️️️
Л. Лацузбая
78'
75'
Замена
Е. Ховченин
️️️️
А. Полунин
Замена
Д. Кухарчук
️️️️
А. Горюшкин
68'
67'
Замена
Е. Кострюхин
️️️️
Т. Корнышев
65'
Желтая карточка
А. Апатин
63'
Замена
И. Гаврилин
️️️️
Н. Смирнов
ГОЛ! 2:0!
Л. Лацузбая
62'
Замена
И. Гердт
️️️️
К. Привалов
55'
ГОЛ! 1:0!
К. Привалов
43'
25'
Желтая карточка
И. Кириллов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак К
23
Павел Сергеев
ВР
12
Максим Ширяев
ЦЗ
8
Владислав Лабзин
ЦЗ
5
Александр Мясников
ЦЗ
3
Михаил Соловей
ОП
88
Леван Лацузбая
ЦП
8
Сергей Дрягин
ЦП
81
Максим Сидоров
АП
7
Алексей Горюшкин
ПП
17
Кирилл Привалов
ЦФ
18
Александр Круподер
ЦФ
Главный тренер
Галимджан Хайрулин
Карелия
28
Андрей Федоров
ВР
9
Сергей Киселев
ЦЗ
3
Константин Кадеев
ЦЗ
14
Александр Несмачных
ЦЗ
8
Никита Смирнов
ЦЗ
2
Валентин Решетнев
ЦЗ
27
Антон Апатин
ЦП
27
Тимофей Корнышев
ЦП
17
Андрей Полунин
ЦП
87
Роман Протасов
ЦП
12
Илья Кириллов
ЦФ
Спартак К
1
Азамат Шогенов
ВР
20
Михаил Яковлев
ЦЗ
13
Андрей Чванов
ЦЗ
45
Дмитрий Кухарчук
ЦП
2
Илья Гердт
ЦП
17
Дмитрий Калабухов
АП
Карелия
79
Егор Павлов
ВР
5
Артур Гладышев
ЦЗ
23
Рустам Джаббаров
ЦЗ
18
Егор Кострюхин
ЦП
11
Игорь Гаврилин
ЦП
10
Евгений Ховченин
ЦФ
30
Максим Таленко
ЦФ
3-1-3-1-2
23
Сергеев
12
Ширяев
8
Лабзин
5
Мясников
3
Соловей
88
Лацузбая
8
Дрягин
7
Горюшкин
81
Сидоров
18
Круподер
17
Привалов
3-2-4-1
28
Федоров
14
Несмачных
8
Смирнов
2
Решетнев
9
Киселев
3
Кадеев
27
Корнышев
17
Полунин
87
Протасов
27
Апатин
12
Кириллов
81
Сидоров
20
Яковлев
20
Яковлев
81
Сидоров
88
Лацузбая
17
Калабухов
17
Калабухов
88
Лацузбая
7
Горюшкин
45
Кухарчук
45
Кухарчук
7
Горюшкин
17
Привалов
2
Гердт
2
Гердт
17
Привалов
17
Полунин
10
Ховченин
10
Ховченин
17
Полунин
27
Корнышев
18
Кострюхин
18
Кострюхин
27
Корнышев
8
Смирнов
11
Гаврилин
11
Гаврилин
8
Смирнов
Остались в запасе
Спартак К
Карелия
13
Андрей Чванов
ЦЗ
1
Азамат Шогенов
ВР
Главный тренер
Галимджан Хайрулин
79
Егор Павлов
ВР
5
Артур Гладышев
ЦЗ
23
Рустам Джаббаров
ЦЗ
30
Максим Таленко
ЦФ
Остались в запасе
13
Андрей Чванов
ЦЗ
1
Азамат Шогенов
ВР
Остались в запасе
79
Егор Павлов
ВР
5
Артур Гладышев
ЦЗ
23
Рустам Джаббаров
ЦЗ
30
Максим Таленко
ЦФ
Главный тренер
Галимджан Хайрулин
Статистика матча Спартак К - Карелия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Спартак К
2 : 3
03.11.2026
Волна
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Карелия
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 29 тур
Карелия
1 : 3
26.05.2016
Псков
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 28 тур
Строгино
3 : 2
20.05.2016
Карелия
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 27 тур
Карелия
0 : 0
16.05.2016
ЦРФСО
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 26 тур
Коломна
1 : 2
11.05.2016
Карелия
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 25 тур
Карелия
1 : 3
05.05.2016
Спартак К
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Чебан
(Москва)
Стадион:
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