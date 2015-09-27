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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Арсенал-2 - Зенит
Арсенал-2 - Зенит: обзор матча 27 сентября 2015
Арсенал-2
27.09.2015, воскресенье, 14:00
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 11 тур
0 : 2
Завершен
Зенит
15'
А. Адамян
54'
А. Егурнев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал-2 - Зенит
90'
Замена
А. Леднев
️️️️
А. Адамян
88'
Замена
А. Аброскин
️️️️
И. Бикчантаев
Замена
П. Борисов
️️️️
А. Базанов
85'
83'
Замена
А. Молчанов
️️️️
Д. Барышников
Замена
Н. Сорокин
️️️️
Д. Смирнов
81'
65'
Замена
А. Цыбиков
️️️️
С. Туктаров
Замена
А. Мингазов
️️️️
Р. Гагиты
65'
Замена
А. Лобзин
️️️️
А. Закарлюка
57'
55'
Замена
Д. Зинович
️️️️
В. Татарчук
54'
ГОЛ! 0:2!
А. Егурнев
15'
ГОЛ! 0:1!
А. Адамян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал-2
35
Максим Староверов
ВР
55
Артур Фарион
ЦЗ
92
Андрей Налетов
ЦЗ
2
Александр Чибиров
ЦЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
73
Ренат Гагиты
ЦП
20
Павел Сергеев
ЦП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
9
Роман Изотов
ЦФ
11
Алексей Базанов
ЦФ
17
Александр Закарлюка
ЦФ
Главный тренер
Василий Рожнов
Зенит
16
Петр Букиевский
ВР
3
Максим Игошин
ЦЗ
13
Сергей Туктаров
ЦЗ
99
Денис Барышников
ЦЗ
25
Алексей Ревякин
ЦЗ
23
Евгений Захаров
ЦП
71
Александр Егурнев
ЦП
10
Андрей Маматюк
ЦП
31
Артур Адамян
ЦП
50
Владимир Татарчук
ПП
11
Ильдар Бикчантаев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Филиппенков
Арсенал-2
36
Михаил Левашов
ВР
2
Никита Сорокин
ЦЗ
80
Рустам Норматов
ЦЗ
40
Павел Борисов
ЦЗ
9
Дмитрий Шилов
ПЗ
27
Артем Мингазов
ОП
26
Аркадий Лобзин
ЦФ
Зенит
1
Дмитрий Вяльчинов
ВР
14
Александр Цыбиков
ВР
14
Артем Леднев
ЦЗ
38
Дмитрий Зинович
ЛП
8
Владимир Еремеев
ЛП
20
Александр Молчанов
ЦП
11
Александр Аброскин
ЦФ
3-4-3
35
Староверов
55
Фарион
92
Налетов
2
Чибиров
27
Игнатьев
20
Сергеев
24
Смирнов
73
Гагиты
17
Закарлюка
11
Базанов
9
Изотов
4-5-1
16
Букиевский
13
Туктаров
99
Барышников
25
Ревякин
3
Игошин
50
Татарчук
71
Егурнев
10
Маматюк
31
Адамян
23
Захаров
11
Бикчантаев
24
Смирнов
2
Сорокин
2
Сорокин
24
Смирнов
17
Закарлюка
26
Лобзин
26
Лобзин
17
Закарлюка
73
Гагиты
27
Мингазов
27
Мингазов
73
Гагиты
11
Базанов
40
Борисов
40
Борисов
11
Базанов
99
Барышников
20
Молчанов
20
Молчанов
99
Барышников
31
Адамян
14
Леднев
14
Леднев
31
Адамян
13
Туктаров
14
Цыбиков
14
Цыбиков
13
Туктаров
50
Татарчук
38
Зинович
38
Зинович
50
Татарчук
11
Бикчантаев
11
Аброскин
11
Аброскин
11
Бикчантаев
Остались в запасе
Арсенал-2
Зенит
80
Рустам Норматов
ЦЗ
36
Михаил Левашов
ВР
9
Дмитрий Шилов
ПЗ
Главный тренер
Василий Рожнов
1
Дмитрий Вяльчинов
ВР
8
Владимир Еремеев
ЛП
Главный тренер
Сергей Филиппенков
Остались в запасе
80
Рустам Норматов
ЦЗ
36
Михаил Левашов
ВР
9
Дмитрий Шилов
ПЗ
Остались в запасе
1
Дмитрий Вяльчинов
ВР
8
Владимир Еремеев
ЛП
Главный тренер
Василий Рожнов
Главный тренер
Сергей Филиппенков
Статистика матча Арсенал-2 - Зенит
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Ротор-2
1 : 1
31.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Арсенал-2
0 : 1
25.10.2026
Квант
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Салют
3 : 0
17.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Арсенал-2
1 : 0
11.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Родина-М
1 : 0
03.10.2026
Арсенал-2
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Квант
2 : 2
31.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Салют
7 : 1
24.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Орел
0 : 0
17.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Зенит
0 : 1
10.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Металлург Л
2 : 0
03.10.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Герасименко
(Брянск)
Стадион:
ДЮСШ "Арсенал"
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