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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Герта
Айнтрахт - Герта: обзор матча 27 сентября 2015
Айнтрахт
27.09.2015, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
1 : 1
Завершен
Герта
22'
А. Майер
82'
В. Дарида
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Герта
Замена
С. Медойевич
️️️️
Л. Вальдшмидт
87'
Желтая карточка
А. Игньевски
86'
86'
Замена
Й. ван ден Берг
️️️️
Г. Харагучи
82'
ГОЛ! 1:1!
В. Дарида
77'
Замена
А. Баумйоханн
️️️️
С. Калу
Замена
Л. Кастаньос
️️️️
Ш. Айхнер
70'
67'
Замена
В. Штокер
️️️️
Т. Чигерчи
Замена
Л. Вальдшмидт
️️️️
В. Кадлец
56'
ГОЛ! 1:0!
А. Майер
Пас отдал
М. Русс
22'
Желтая карточка
М. Штендера
19'
16'
Желтая карточка
Н. Штарк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Лукаш Градецки
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
29
Штефан Айхнер
ЦП
18
Марк Штендера
ЦП
14
Александер Майер
ЦП
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
16
Владимир Дарида
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Айнтрахт
13
Хайнц Линднер
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
23
Йоханнес Флум
ЦП
34
Слободан Медойевич
ЦП
9
Люк Кастаньос
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Герта
35
Мариус Герсбек
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
15
Йохан ван ден Берг
ЦЗ
23
Янни Регасел
ЦЗ
14
Валентин Штокер
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
5
Александр Баумйоханн
ЦП
3-2-3-1
1
Градецки
23
Русс
22
Игньевски
7
Райнарц
5
Очипка
19
Абрахам
29
Айхнер
18
Штендера
14
Майер
77
Кадлец
4-1-3-2
22
Ярстейн
8
Вайзер
4
Штарк
28
Лустенбергер
21
Платтенхардт
38
Чигерчи
16
Дарида
5
Скьельбред
78
Харагучи
11
Ибишевич
8
Калу
Вальдшмидт
34
Медойевич
34
Медойевич
Вальдшмидт
29
Айхнер
9
Кастаньос
9
Кастаньос
29
Айхнер
77
Кадлец
7
Вальдшмидт
7
Вальдшмидт
77
Кадлец
78
Харагучи
15
ван ден Берг
15
ван ден Берг
78
Харагучи
38
Чигерчи
14
Штокер
14
Штокер
38
Чигерчи
8
Калу
5
Баумйоханн
5
Баумйоханн
8
Калу
Остались в запасе
Айнтрахт
Герта
13
Хайнц Линднер
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
23
Йоханнес Флум
ЦП
Главный тренер
Армин Фех
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
35
Мариус Герсбек
ВР
23
Янни Регасел
ЦЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
Главный тренер
Паль Дардаи
Остались в запасе
13
Хайнц Линднер
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
23
Йоханнес Флум
ЦП
Остались в запасе
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
35
Мариус Герсбек
ВР
23
Янни Регасел
ЦЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
Главный тренер
Армин Фех
Главный тренер
Паль Дардаи
Статистика матча Айнтрахт - Герта
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Главный судья:
Беньямин Бранд
(Герольцхофен)
Стадион:
Дойче банк Парк
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