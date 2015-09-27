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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Калуга - Энергомаш
Калуга - Энергомаш: обзор матча 27 сентября 2015
Калуга
27.09.2015, воскресенье, 16:00
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 11 тур
0 : 1
Завершен
Энергомаш
25'
В. Сергеев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Калуга - Энергомаш
Вторая желтая
В. Коноплев
90'
90'
Замена
А. Штыпула
️️️️
Д. Самойлов
90'
Замена
А. Аршинов
️️️️
Д. Белобаев
Желтая карточка
В. Коноплев
88'
86'
Замена
А. Семейкин
️️️️
О. Калугин
Желтая карточка
А. Ерохин
82'
80'
Желтая карточка
Д. Белобаев
Желтая карточка
В. Крючков
78'
78'
Замена
Д. Бурмистров
️️️️
В. Сергеев
70'
Замена
А. Агеев
️️️️
В. Фасхутдинов
Замена
А. Ерохин
️️️️
С. Анохин
58'
Замена
Н. Емельянов
️️️️
Е. Лямцев
58'
Замена
Д. Семин
️️️️
Е. Лосев
49'
39'
Желтая карточка
О. Калугин
25'
ГОЛ! 0:1!
В. Сергеев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Калуга
22
Максим Блинов
ВР
2
Сергей Храпов
ЦЗ
48
Виктор Коноплев
ЦЗ
55
Владислав Крючков
ЦЗ
28
Арсен Оганесян
ЛП
11
Александр Скворцов
ОП
13
Дмитрий Баранов
ЦП
33
Артем Махота
АП
9
Евгений Лосев
ЦФ
20
Евгений Лямцев
ЦФ
10
Сергей Анохин
ЦФ
Главный тренер
Виталий Сафронов
Энергомаш
1
Андрей Рыжиков
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
21
Сергей Бутырин
ЦЗ
2
Андрей Колесников
ЦЗ
21
Денис Белобаев
ОП
27
Олег Калугин
ЦП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
7
Сергей Тонких
ЦП
11
Роман Концедалов
ЦП
88
Владислав Фасхутдинов
ЦФ
14
Виктор Сергеев
ЦФ
Калуга
40
Алексей Чернов
ВР
25
Никита Емельянов
ЦП
30
Артем Дудник
ЦП
88
Александр Ерохин
ЦФ
7
Денис Семин
ЦФ
17
Дмитрий Евланов
ЦФ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Энергомаш
16
Михаил Андреев
ВР
28
Артем Семейкин
ЦЗ
91
Александр Аршинов
ЦЗ
19
Александр Штыпула
ЦП
76
Александр Агеев
АП
22
Денис Дегтев
ЦФ
10
Дмитрий Бурмистров
ЦФ
3-1-2-1-3
22
Блинов
2
Храпов
48
Коноплев
55
Крючков
11
Скворцов
28
Оганесян
13
Баранов
33
Махота
10
Анохин
20
Лямцев
9
Лосев
3-1-4-2
1
Рыжиков
21
Бутырин
2
Колесников
44
Самсонов
21
Белобаев
15
Самойлов
7
Тонких
11
Концедалов
27
Калугин
14
Сергеев
88
Фасхутдинов
20
Лямцев
25
Емельянов
25
Емельянов
20
Лямцев
10
Анохин
88
Ерохин
88
Ерохин
10
Анохин
9
Лосев
7
Семин
7
Семин
9
Лосев
88
Фасхутдинов
76
Агеев
76
Агеев
88
Фасхутдинов
27
Калугин
28
Семейкин
28
Семейкин
27
Калугин
21
Белобаев
91
Аршинов
91
Аршинов
21
Белобаев
15
Самойлов
19
Штыпула
19
Штыпула
15
Самойлов
14
Сергеев
10
Бурмистров
10
Бурмистров
14
Сергеев
Остались в запасе
Калуга
Энергомаш
30
Артем Дудник
ЦП
17
Дмитрий Евланов
ЦФ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
40
Алексей Чернов
ВР
Главный тренер
Виталий Сафронов
16
Михаил Андреев
ВР
22
Денис Дегтев
ЦФ
Остались в запасе
30
Артем Дудник
ЦП
17
Дмитрий Евланов
ЦФ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
40
Алексей Чернов
ВР
Остались в запасе
16
Михаил Андреев
ВР
22
Денис Дегтев
ЦФ
Главный тренер
Виталий Сафронов
Статистика матча Калуга - Энергомаш
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
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2 : 1
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2 : 2
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1 : 4
18.10.2026
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1 : 2
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Россия. ПФЛ. Зона Центр, 25 тур
Энергомаш
1 : 0
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0 : 3
16.05.2018
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Россия. ПФЛ. Зона Центр, 23 тур
Энергомаш
1 : 0
11.05.2018
Химик-Арсенал
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 22 тур
Калуга
1 : 2
04.05.2018
Энергомаш
Информация о матче
Главный судья:
Герман Кравченко
(Псков)
Стадион:
Арена Анненки
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