Брат Сергея Рыжикова пройдет просмотр в «Амкаре»

«Амкар» пригласил на просмотр голкипера «Энергомаша» Андрея Рыжикова, информирует официальный сайт белгородского клуба. В настоящее время пермяки находятся на сборе в Турции, где пробудут до 28 января.

Ранее сообщалось, что «Амкар» может приобрести вратаря «Балтики» Дениса Вамбольта.

В текущем розыгрыше ПФЛ Рыжиков принял участие в 15-ти поединках, пропустив 10 голов, а также однажды отличившись с 11-метровой отметки. Отметим, что 28-летний футболист приходится младшим братом стражу ворот «Рубина» Сергею Рыжикову.