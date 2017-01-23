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    Брат Сергея Рыжикова пройдет просмотр в «Амкаре»

    «Амкар» пригласил на просмотр голкипера «Энергомаша» Андрея Рыжикова, информирует официальный сайт белгородского клуба. В настоящее время пермяки находятся на сборе в Турции, где пробудут до 28 января.

    Ранее сообщалось, что «Амкар» может приобрести вратаря «Балтики» Дениса Вамбольта.

    В текущем розыгрыше ПФЛ Рыжиков принял участие в 15-ти поединках, пропустив 10 голов, а также однажды отличившись с 11-метровой отметки. Отметим, что 28-летний футболист приходится младшим братом стражу ворот «Рубина» Сергею Рыжикову.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.01.2017 22:54
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