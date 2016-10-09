Игнатьев: «У «Торпедо» остаются финансовые проблемы»

Вице-президент московского «Торпедо« Борис Игнатьев заявил, что задачу выхода команды в ФНЛ, несмотря на финансовые трудности, никто не отменял. Отметим, «Торпедо» выступает в ПФЛ, зона Центр.

«Задач, поставленных перед командой, никто не отменял. У нас есть желание занять первое место, а по игре мы не уступаем лидеру нашей зоны «Энергомашу». Финансовые проблемы остаются. Конечно, это отвлекает от решения насущных задач. Но в то же время футболисты вместе с тренерами, надо отдать им должное, работают в полную силу», – заявил Игнатьев.