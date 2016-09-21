Кубок России. В сериях пенальти «Терек» одолел «Факел», «Уфа» обыграла «Энергомаш»

В матче 1/16 финала Кубка России «Терек» в серии пенальти переиграл «Факел». Основное и дополнительное время завершились со счетом 1:1. Голы забили Александр Трошечкин и Игорь Лебеденко.

В другой встрече этой стадии «Энергомаш» уступил «Уфе» также в серии послематчевых одиннадцатиметровых.

Кубок России. 1/16 финала

Факел (Воронеж) – Терек (Грозный) – 1:1 (1:0; 3:5 в серии пенальти)

Голы: 1:0 – Трошечкин, 33; 1:1 – Лебеденко, 57.

Энергомаш (Белгород) – Уфа – 1:1 (1:1; 3:5 в серии пенальти)

Голы: 1:0 – Никитин, 9 (в свои ворота); 1:1 – Марсиньо, 18 (с пенальти)

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