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Судьи
Главный судья:
Станислав Васильев (Ижевск)

Факел - Ахмат

21.09.2016, Среда, 19:00 мск Воронеж, стадион Центральный Россия. Кубок, 1/16 финала Факел - Ахмат
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    Рейтинг: +1022

    Joko21 21 сентября 2016, 19:35

    1:0 ! Трошечкин

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    Рейтинг: +1022

    Joko21 21 сентября 2016, 19:11

    Факел Воронеж!

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