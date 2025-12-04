Введите ваш ник на сайте
  Черчесов – о расширении использования Fan ID: «Нам же не должны все объяснять»

Черчесов – о расширении использования Fan ID: «Нам же не должны все объяснять»

Вчера, 11:48
3

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о планах расширения использования Fan ID в России.

Об этом ранее говорил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

– Что думаете о словах Дегтярeва о расширении Fan ID?

– У нас нет информации, по какой причине это собираются делать. Вы платите налоги?

– Да.

– Они меняются?

– Да, обычно растут.

– Но вы же их платите. Раз государство по какой-то причине решило это делать… Нам же не должны всe объяснять.

– Налоги нельзя бойкотировать, а часть фанатов бойкотирует оформление Fan ID.

– Бойкотируйте на здоровье, не смотрите свои любимые команды. У меня же есть Fan ID. Давайте я тоже буду бойкотировать и не буду работать? Я сделал его один раз – и всe в порядке. Нужно потратить всего пять минут. Есть закон, который действует в нашей стране, его нужно уважать. Как бы ты к нему ни относился.

  • Система Fan ID была введена в РПЛ летом 2022 года. В первой части сезона-2022/23 паспорт болельщика требовался только на пяти стадионах лиги, однако с марта 2023 года нововведение было распространено на все арены.
  • Для посещения кубковых матчей, за исключением финала, сейчас не требуется Fan ID.

Россия. Премьер-лига Ахмат Черчесов Станислав
Комментарии (3)
Интерес
1764840074
Как раз рациональность, подразумевающая информированность, и должна лежать в основе принятия решений.Кроме экстренных случаев и хода боевых действий,требующих принятия решений без обсуждения.Когда принят Закон-исполнять.Да и то он может вступить в противоречие с действительностью. А бывает и так: Пиво на стадионах -не нужно и наносит вред.Об этом свидетельствуют исследования учёных и статистика МВД. Через пяток лет: Пиво не наносит вреда(а лишь пользу) на стадионах.Об этом свидетельствуют исследования учёных и статистика МВД. p.s. Это одни и те же учёные и МВД,или что-то в мире изменилось??? В смысле-"что-то в лесе сдохло"...
Ответить
Spartak_forv@
1764847512
Сказал, как отлил в граните
Ответить
boris63
1764853124
Бывают и тупые тренеры, сбор биометрических данных ничего общего не имеет к любви своих команд. Как кстати и безопасности на стадионах, многие недавно в этом убедились
Ответить
