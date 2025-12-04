Черчесов – о расширении использования Fan ID: «Нам же не должны все объяснять»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о планах расширения использования Fan ID в России.

Об этом ранее говорил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

– Что думаете о словах Дегтярeва о расширении Fan ID?

– У нас нет информации, по какой причине это собираются делать. Вы платите налоги?

– Да.

– Они меняются?

– Да, обычно растут.

– Но вы же их платите. Раз государство по какой-то причине решило это делать… Нам же не должны всe объяснять.

– Налоги нельзя бойкотировать, а часть фанатов бойкотирует оформление Fan ID.

– Бойкотируйте на здоровье, не смотрите свои любимые команды. У меня же есть Fan ID. Давайте я тоже буду бойкотировать и не буду работать? Я сделал его один раз – и всe в порядке. Нужно потратить всего пять минут. Есть закон, который действует в нашей стране, его нужно уважать. Как бы ты к нему ни относился.