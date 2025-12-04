Черчесов – о расширении использования Fan ID: «Нам же не должны все объяснять»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о планах расширения использования Fan ID в России.
Об этом ранее говорил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.
– Что думаете о словах Дегтярeва о расширении Fan ID?
– У нас нет информации, по какой причине это собираются делать. Вы платите налоги?
– Да.
– Они меняются?
– Да, обычно растут.
– Но вы же их платите. Раз государство по какой-то причине решило это делать… Нам же не должны всe объяснять.
– Налоги нельзя бойкотировать, а часть фанатов бойкотирует оформление Fan ID.
– Бойкотируйте на здоровье, не смотрите свои любимые команды. У меня же есть Fan ID. Давайте я тоже буду бойкотировать и не буду работать? Я сделал его один раз – и всe в порядке. Нужно потратить всего пять минут. Есть закон, который действует в нашей стране, его нужно уважать. Как бы ты к нему ни относился.
- Система Fan ID была введена в РПЛ летом 2022 года. В первой части сезона-2022/23 паспорт болельщика требовался только на пяти стадионах лиги, однако с марта 2023 года нововведение было распространено на все арены.
- Для посещения кубковых матчей, за исключением финала, сейчас не требуется Fan ID.