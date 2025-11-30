30.11.2025, воскресенье, 18:00
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Факел
Факел
3-1-1-3-2
1
Фролкин
20
Юрганов
53
Журавлев
5
Габараев
23
Якимов
52
Нетфуллин
8
Багамаев
99
Гиоргобиани
10
Альшин
19
Пуси
10
Гонгадзе
4-2-1-3
93
Тусеев
70
Абдуллин
2
Жиров
15
Кочиев
66
Гудков
77
Самойлов
99
Емельянов
18
Кертанов
88
Эза
75
Жамалетдинов
29
Урванцев
8
Багамаев
18
Симонов
18
Симонов
8
Багамаев
52
Нетфуллин
97
Магомедов
97
Магомедов
52
Нетфуллин
19
Пуси
7
Моцпан
7
Моцпан
19
Пуси
99
Гиоргобиани
99
Абдоков
99
Абдоков
99
Гиоргобиани
10
Гонгадзе
25
Уридия
25
Уридия
10
Гонгадзе
70
Абдуллин
33
Агаев
33
Агаев
70
Абдуллин
15
Кочиев
63
Никитенков
63
Никитенков
15
Кочиев
88
Эза
16
Пушкарев
16
Пушкарев
88
Эза
99
Емельянов
11
Носов
11
Носов
99
Емельянов
75
Жамалетдинов
9
Зырянов
9
Зырянов
75
Жамалетдинов
Остались в запасе
Факел
Челябинск
96
Игорь Обухов
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
17
Антон Ковалев
ПВ
77
Лука Багателия
ПВ
90
Максим Турищев
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
72
Олег Новиков
ВР
1
Владимир Задирака
ВР
8
Василий Палкин
ЦЗ
7
Никита Маляров
ЦП
Главный тренер
Роман Пилипчук
Остались в запасе
96
Игорь Обухов
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
17
Антон Ковалев
ПВ
77
Лука Багателия
ПВ
90
Максим Турищев
ЦФ
Остались в запасе
72
Олег Новиков
ВР
1
Владимир Задирака
ВР
8
Василий Палкин
ЦЗ
7
Никита Маляров
ЦП
Главный тренер
Олег Василенко
Главный тренер
Роман Пилипчук
Статистика матча Факел - Челябинск
1
1
Всего ударов по воротам
7
2
Удары в створ
4
0
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Факел» против «Челябинска», 21-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 ноября в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Факел» – «Челябинск»
- Матч можно посмотреть в сервисе «VK Видео».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»