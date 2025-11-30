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  • «Факел» – «Челябинск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2025

«Факел» – «Челябинск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2025

30 ноября 2025, 16:50
Факел
30.11.2025, воскресенье, 18:00
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
2 : 0
Завершен
Челябинск
36' Б. Пуси 90+4' М. Уридия
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
1
Даниил Фролкин
ВР
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
53
Юрий Журавлев
ЦЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
23
Вячеслав Якимов
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
99
Николай Гиоргобиани
АП
8
Абдулла Багамаев
ПВ
10
Ильнур Альшин
ПВ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
19
Белайди Пуси
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Челябинск
93
Илья Тусеев
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
70
Раиль Абдуллин
ПЗ
77
Денис Самойлов
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
29
Матвей Урванцев
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
88
Вилфрид Эза
ЦФ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Факел
96
Игорь Обухов
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
18
Кирилл Симонов
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
7
Никита Моцпан
АП
99
Нури Абдоков
АП
17
Антон Ковалев
ПВ
77
Лука Багателия
ПВ
90
Максим Турищев
ЦФ
25
Мераби Уридия
ЦФ
Челябинск
72
Олег Новиков
ВР
1
Владимир Задирака
ВР
33
Алан Агаев
ЛЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
8
Василий Палкин
ЦЗ
16
Денис Пушкарев
ЛВ
7
Никита Маляров
ЦП
11
Александр Носов
ПВ
9
Никита Зырянов
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Фролкин
20
Юрганов
53
Журавлев
5
Габараев
23
Якимов
52
Нетфуллин
8
Багамаев
99
Гиоргобиани
10
Альшин
19
Пуси
10
Гонгадзе
4-2-1-3
93
Тусеев
70
Абдуллин
2
Жиров
15
Кочиев
66
Гудков
77
Самойлов
99
Емельянов
18
Кертанов
88
Эза
75
Жамалетдинов
29
Урванцев
8
Багамаев
18
Симонов
18
Симонов
8
Багамаев
52
Нетфуллин
97
Магомедов
97
Магомедов
52
Нетфуллин
19
Пуси
7
Моцпан
7
Моцпан
19
Пуси
99
Гиоргобиани
99
Абдоков
99
Абдоков
99
Гиоргобиани
10
Гонгадзе
25
Уридия
25
Уридия
10
Гонгадзе
70
Абдуллин
33
Агаев
33
Агаев
70
Абдуллин
15
Кочиев
63
Никитенков
63
Никитенков
15
Кочиев
88
Эза
16
Пушкарев
16
Пушкарев
88
Эза
99
Емельянов
11
Носов
11
Носов
99
Емельянов
75
Жамалетдинов
9
Зырянов
9
Зырянов
75
Жамалетдинов
Остались в запасе
Факел
Челябинск
96
Игорь Обухов
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
17
Антон Ковалев
ПВ
77
Лука Багателия
ПВ
90
Максим Турищев
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
72
Олег Новиков
ВР
1
Владимир Задирака
ВР
8
Василий Палкин
ЦЗ
7
Никита Маляров
ЦП
Главный тренер
Роман Пилипчук
Остались в запасе
96
Игорь Обухов
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
17
Антон Ковалев
ПВ
77
Лука Багателия
ПВ
90
Максим Турищев
ЦФ
Остались в запасе
72
Олег Новиков
ВР
1
Владимир Задирака
ВР
8
Василий Палкин
ЦЗ
7
Никита Маляров
ЦП
Главный тренер
Олег Василенко
Главный тренер
Роман Пилипчук
Статистика матча Факел - Челябинск
1
1
Всего ударов по воротам
7
2
Удары в створ
4
0
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Факел» против «Челябинска», 21-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 ноября в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Факел» – «Челябинск»

«Факел» – «Челябинск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Челябинск Факел
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