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Судьи
Главный судья:
Лаша Верулидзе (Владикавказ)

Энергомаш - Уфа

21.09.2016, Среда, 19:00 мск Белгород, стадион Энергомаш Россия. Кубок, 1/16 финала Энергомаш - Уфа
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