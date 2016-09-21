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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Энергомаш - Уфа
Энергомаш - Уфа: обзор матча 21 сентября 2016
Энергомаш
21.09.2016, среда, 19:00
Россия. Кубок, 1/16 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 3 : 5
Завершен
Уфа
9'
А. Никитин (АГ)
18'
Марсиньо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Энергомаш - Уфа
ГОЛ!
Д. Тумасян
3:5
ГОЛ!
В. Сергеев
3:4
ГОЛ!
И. Абдулавов
2:4
Пенальти не реализован!
А. Семейкин
ГОЛ!
Д. Карлос
2:3
ГОЛ!
А. Саплинов
2:2
ГОЛ!
Д. Сысуев
1:2
ГОЛ!
Д. Белобаев
1:1
ГОЛ!
В. Кротов
0:1
114'
Желтая карточка
О. Ваньек
Замена
Д. Белобаев
️️️️
А. Штыпула
113'
104'
Замена
О. Ваньек
️️️️
В. Зубарев
Желтая карточка
А. Самсонов
103'
Желтая карточка
А. Агеев
98'
Замена
А. Агеев
️️️️
С. Васильев
90'
+3
80'
Желтая карточка
Д. Тумасян
76'
Замена
В. Кротов
️️️️
Марсиньо
76'
Замена
П. Аликин
️️️️
Н. Сафрониди
72'
Желтая карточка
Н. Сафрониди
Замена
А. Саплинов
️️️️
О. Калугин
67'
Желтая карточка
Д. Самойлов
62'
55'
Желтая карточка
Марсиньо
46'
Желтая карточка
Д. Сысуев
46'
Желтая карточка
В. Зубарев
18'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Марсиньо
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
А. Никитин
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Энергомаш
1
Андрей Рыжиков
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
28
Артем Семейкин
ЦЗ
2
Андрей Колесников
ЦЗ
21
Сергей Бутырин
ЦЗ
27
Олег Калугин
ЦП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
19
Александр Штыпула
ЦП
31
Сергей Васильев
ЦП
88
Владислав Фасхутдинов
ЦФ
14
Виктор Сергеев
ЦФ
Уфа
99
Андрей Лунев
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
10
Марсиньо
ЛП
72
Андрей Батютин
ЛВ
60
Владимир Зубарев
ОП
11
Диего Карлос
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Энергомаш
16
Артем Цыгулев
ВР
21
Денис Белобаев
ОП
7
Сергей Тонких
ЦП
76
Александр Агеев
АП
55
Александр Саплинов
АП
22
Денис Дегтев
ЦФ
8
Дмитрий Джариашвили
ЦФ
Уфа
77
Михаил Бородько
ВР
3
Павел Аликин
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
90
Ондрей Ваньек
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
4-4-2
1
Рыжиков
44
Самсонов
2
Колесников
21
Бутырин
28
Семейкин
27
Калугин
19
Штыпула
31
Васильев
15
Самойлов
14
Сергеев
88
Фасхутдинов
4-1-2-1-2
99
Лунев
27
Живоглядов
4
Никитин
34
Тумасян
70
Сафрониди
60
Зубарев
11
Карлос
10
Марсиньо
72
Батютин
99
Абдулавов
8
Сысуев
19
Штыпула
21
Белобаев
21
Белобаев
19
Штыпула
31
Васильев
76
Агеев
76
Агеев
31
Васильев
27
Калугин
55
Саплинов
55
Саплинов
27
Калугин
10
Марсиньо
57
Кротов
57
Кротов
10
Марсиньо
70
Сафрониди
3
Аликин
3
Аликин
70
Сафрониди
60
Зубарев
90
Ваньек
90
Ваньек
60
Зубарев
Остались в запасе
Энергомаш
Уфа
16
Артем Цыгулев
ВР
7
Сергей Тонких
ЦП
22
Денис Дегтев
ЦФ
8
Дмитрий Джариашвили
ЦФ
77
Михаил Бородько
ВР
25
Александр Филин
ЦЗ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
16
Артем Цыгулев
ВР
7
Сергей Тонких
ЦП
22
Денис Дегтев
ЦФ
8
Дмитрий Джариашвили
ЦФ
Остались в запасе
77
Михаил Бородько
ВР
25
Александр Филин
ЦЗ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Энергомаш - Уфа
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Энергомаш
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 26 тур
Торпедо
1 : 2
27.05.2018
Энергомаш
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 25 тур
Энергомаш
1 : 0
20.05.2018
Рязань
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 24 тур
Зенит
0 : 3
16.05.2018
Энергомаш
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 23 тур
Энергомаш
1 : 0
11.05.2018
Химик-Арсенал
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 22 тур
Калуга
1 : 2
04.05.2018
Энергомаш
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Информация о матче
Главный судья:
Лаша Верулидзе
(Владикавказ)
Стадион:
Энергомаш
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