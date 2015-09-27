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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Леванте
Хетафе - Леванте: обзор матча 27 сентября 2015
Хетафе
27.09.2015, воскресенье, 19:15
Испания. Примера, 6 тур
3 : 0
Завершен
Леванте
81'
А. Васкес
90+1'
Э. Буэндия
90+2'
А. Васкес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Леванте
ГОЛ! 3:0!
А. Васкес
Пас отдал
П. Сарабия
90'
+2
ГОЛ! 2:0!
Э. Буэндия
Пас отдал
А. Васкес
90'
+1
Замена
Э. Буэндия
️️️️
С. Щепович
87'
83'
Замена
Р. Марти
️️️️
В. Камараса
ГОЛ! 1:0!
А. Васкес
Пас отдал
Д. Суарес
81'
78'
Замена
Н. Гилас
️️️️
Дейверсон
Замена
А. Васкес
️️️️
А. Лафита
76'
73'
Желтая карточка
А. Гарсия
Замена
П. Сарабия
️️️️
П. Леон
66'
46'
Желтая карточка
З. Феддаль
38'
Замена
И. Лопес
️️️️
А. Трухильо
21'
Желтая карточка
В. Камараса
Желтая карточка
Х. Ноблехас
7'
Желтая карточка
А. Медран
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Висенте Гуаита
ВР
3
Хавьер Ноблехас
ЦЗ
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
8
Виктор Родригес
ЛВ
22
Хуан Родригес
ЦП
10
Альваро Медран
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
12
Стефан Щепович
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Леванте
23
Рубен
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
5
Анхель Трухильо
ЦЗ
6
Хосе Мари
ОП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
23
Жуниор Симао
ЦП
11
Виктор Касадесус
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Хетафе
16
Балаж Медьери
ВР
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
43
Бернард Менса
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
9
Альваро Васкес
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Леванте
13
Диего Мариньо
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
2
Иван Лопес
ЦЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
17
Жорди Ксуметра
ПП
9
Набиль Гилас
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
4-3-2-1
13
Гуаита
3
Ноблехас
2
Вергини
4
Алексис
22
Суарес
7
Лафита
10
Медран
22
Родригес
8
Родригес
14
Леон
12
Щепович
3-1-3-3
23
Рубен
3
Феддаль
5
Трухильо
3
Гарсия
6
Хосе Мари
8
Лерма
6
Камараса
23
Симао
25
Моралес
16
Дейверсон
11
Касадесус
14
Леон
7
Сарабия
7
Сарабия
14
Леон
12
Щепович
10
Буэндия
10
Буэндия
12
Щепович
7
Лафита
9
Васкес
9
Васкес
7
Лафита
5
Трухильо
2
Лопес
2
Лопес
5
Трухильо
16
Дейверсон
9
Гилас
9
Гилас
16
Дейверсон
6
Камараса
9
Марти
9
Марти
6
Камараса
Остались в запасе
Хетафе
Леванте
16
Балаж Медьери
ВР
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
43
Бернард Менса
ЦП
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Фран Эскриба
13
Диего Мариньо
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
17
Жорди Ксуметра
ПП
Главный тренер
Лукас Алькарас
Остались в запасе
16
Балаж Медьери
ВР
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
43
Бернард Менса
ЦП
94
Вандерсон
РФ
Остались в запасе
13
Диего Мариньо
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
17
Жорди Ксуметра
ПП
Главный тренер
Фран Эскриба
Главный тренер
Лукас Алькарас
Статистика матча Хетафе - Леванте
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Главный судья:
Сантьяго Хайме Латре
(Сариньена)
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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