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Расписание матчей
МЛС 2026
Монреаль - Ди Си Юнайтед
Монреаль - Ди Си Юнайтед: обзор матча 27 сентября 2015
Монреаль
27.09.2015, воскресенье, 00:00
США. МЛС, Общий этап
2 : 0
Завершен
Ди Си Юнайтед
Матч
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Таблица
Статистика матча Монреаль - Ди Си Юнайтед
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0
0
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0
0
Матчи команд
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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Монреаль
Ди Си Юнайтед
Чилийский новичок «Динамо» хочет позвать в клуб Алексиса Санчеса
10 сентября
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4 сентября
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30 августа
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11 августа
Миранчук сделал первые голевые передачи в сезоне МЛС
4 мая
Чилийский новичок «Динамо» хочет позвать в клуб Алексиса Санчеса
10 сентября
Экс-игрок «Барсы» и «Арсенала» отправил дочь в Россию креститься
4 сентября
2
«Интер Майами» с помощью покера 39-летнего Месси победил со счетом 7:1
30 августа
37-летний Алексис Санчес нашел новый клуб
11 августа
Миранчук сделал первые голевые передачи в сезоне МЛС
4 мая
МЛС. «Атланта» Миранчука сыграла вничью с «Ди Си Юнайтед», Шапи забил гол за «Канзас»
23 марта
МЛС. 899-й гол в карьере Месси принес «Интеру Майами» гостевую победу
8 марта
2
Погба ведет переговоры с клубом МЛС
2025.04.28 22:55
Месси – в символической сборной МЛС за 2024-й год
2024.12.03 23:23
Мостовой оценил перспективы Миранчука в случае продолжения карьеры в МЛС
2024.07.04 13:13
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