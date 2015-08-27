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июль 2015
август 2015
Россия. Кубок (2015/2016), 1/32 финала
0 : 4
СКА-Хабаровск
Завершен
Байкал
3 : 2
Томь
Завершен
СКА
0 : 2
Армавир
Завершен
Металлург Л
0 : 2
Волга
Завершен
Псков
0 : 1
Тосно
Завершен
Химки
3 : 0
Тюмень
Завершен
Лига Европы (2015/2016), 4 раунд, ответный матч
Кайрат
2 : 1
Бордо
Завершен
Яблонец
0 : 0
Аякс
Завершен
Карабах
3 : 0
Янг Бойз
Завершен
Рубин
1 : 0
Работнички
Завершен
ХИК
0 : 0
Краснодар
Завершен
Фехервар
0 : 1
Лех
Завершен
Тун
3 : 3
Спарта
Завершен
Сент-Этьен
1 : 0
Милсами
Завершен
Панатинаикос
2 : 2
Габала
Завершен
Русенборг
0 : 1
ФКСБ
Завершен
Брондбю
1 : 1
ПАОК
Завершен
Хайдук
0 : 1
Слован
Завершен
АЗ Алкмаар
2 : 0
Астра
Завершен
Фенербахче
3 : 0
Атромитос
Завершен
Войводина
0 : 2
Виктория
Завершен
Стандард
3 : 1
Мольде
Завершен
Зальцбург
2 : 0
Динамо Мн
Завершен
Боруссия Д
7 : 2
Одд
Завершен
Атлетик
1 : 0
Жилина
Завершен
Мидтьюлланд
1 : 0
Саутгемптон
Завершен
Легия
3 : 2
Заря
Завершен
Белененсеш
0 : 0
Альтах
Завершен
США. МЛС 2015
Чикаго Файр
3 : 2
Нью-Йорк Ред Буллз
Завершен
Колорадо
2 : 1
Динамо Хьюстон
Завершен