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Расписание матчей 27-08-2015

Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
14 пн 15 Вчера 16 Сегодня 17 Завтра 18 пт
июль 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
август 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
сентябрь 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
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Россия. Кубок (2015/2016), 1/32 финала Таблица
27 августа, 11:30
0 : 4
СКА-Хабаровск
Завершен
27 августа, 13:30
Байкал
3 : 2
Томь
Завершен
27 августа, 16:30
СКА
0 : 2
Армавир
Завершен
27 августа, 18:00
Металлург Л
0 : 2
Волга
Завершен
27 августа, 18:30
Псков
0 : 1
Тосно
Завершен
27 августа, 19:00
Химки
3 : 0
Тюмень
Завершен
Лига Европы (2015/2016), 4 раунд, ответный матч Таблица
27 августа, 17:45
Кайрат
2 : 1
Бордо
Завершен
27 августа, 19:00
Яблонец
0 : 0
Аякс
Завершен
27 августа, 19:00
Карабах
3 : 0
Янг Бойз
Завершен
27 августа, 19:00
Рубин
1 : 0
Работнички
Завершен
27 августа, 20:00
ХИК
0 : 0
Краснодар
Завершен
27 августа, 20:00
Фехервар
0 : 1
Лех
Завершен
27 августа, 20:30
Тун
3 : 3
Спарта
Завершен
27 августа, 20:30
Сент-Этьен
1 : 0
Милсами
Завершен
27 августа, 21:00
Панатинаикос
2 : 2
Габала
Завершен
27 августа, 21:00
Русенборг
0 : 1
ФКСБ
Завершен
27 августа, 21:00
Брондбю
1 : 1
ПАОК
Завершен
27 августа, 21:00
Хайдук
0 : 1
Слован
Завершен
27 августа, 21:00
АЗ Алкмаар
2 : 0
Астра
Завершен
27 августа, 21:00
Фенербахче
3 : 0
Атромитос
Завершен
27 августа, 21:30
Войводина
0 : 2
Виктория
Завершен
27 августа, 21:30
Стандард
3 : 1
Мольде
Завершен
27 августа, 21:30
Зальцбург
2 : 0
Динамо Мн
Завершен
27 августа, 21:30
Боруссия Д
7 : 2
Одд
Завершен
27 августа, 21:45
Атлетик
1 : 0
Жилина
Завершен
27 августа, 21:45
Мидтьюлланд
1 : 0
Саутгемптон
Завершен
27 августа, 22:00
Легия
3 : 2
Заря
Завершен
27 августа, 23:30
Белененсеш
0 : 0
Альтах
Завершен
США. МЛС 2015 Таблица
27 августа, 03:30
Чикаго Файр
3 : 2
Нью-Йорк Ред Буллз
Завершен
27 августа, 04:00
Колорадо
2 : 1
Динамо Хьюстон
Завершен
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