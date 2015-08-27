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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Войводина - Виктория
Войводина - Виктория: обзор матча 27 августа 2015
Войводина
27.08.2015, четверг, 21:30
Лига Европы, 4 раунд
0 : 2
Первый матч – 0 : 3
Завершен
Виктория
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Войводина - Виктория
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Войводина
Сербия. Суперлига, 16 тур
Мачва
- : -
22.11.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 14 тур
ОФК
0 : 2
01.11.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 13 тур
Младост
1 : 1
24.10.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 12 тур
Войводина
2 : 0
17.10.2026
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 11 тур
Раднички
1 : 4
11.10.2026
Войводина
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
- : -
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Лига Европы, 3 тур
Виктория
1 : 2
22.10.2026
Левски
Информация о матче
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