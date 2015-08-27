Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Зальцбург - Динамо Мн
Зальцбург - Динамо Мн: обзор матча 27 августа 2015
Зальцбург
27.08.2015, четверг, 21:30
Лига Европы, 4 раунд
2 : 0
Первый матч – 0 : 2
Счет по пенальти – 2 : 3
Завершен
Динамо Мн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Зальцбург - Динамо Мн
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Лига Европы, 3 тур
Целе
2 : 2
22.10.2026
Зальцбург
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
- : -
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо Мн
2 : 0
19.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
Новости команд
Все
Зальцбург
Динамо Мн
«Витебск» – «Динамо Мн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Высшая лига: шансы «Витебска» и «Динамо Минск» на победу в матче 28 тура
6 ноября
«Андерлехт» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Андерлехта» и «Зальцбурга» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Динамо Минск» – «Неман»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Андерлехт» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Андерлехта» и «Зальцбурга» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Целе» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Целе» и «Зальцбурга» на победу в матче 3-го тура
21 октября
19-летний Сиссе из «Милана» побил еврокубковый рекорд, установленный два дня назад
15 октября
«Витебск» – «Динамо Мн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Высшая лига: шансы «Витебска» и «Динамо Минск» на победу в матче 28 тура
6 ноября
«Динамо Минск» – «Неман»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Высшая лига: шансы «Динамо Минск» и «Немана» на победу в матче 27 тура
31 октября
«Белшина» – «Динамо Мн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+