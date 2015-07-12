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Расписание матчей 12-07-2015

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28 чт 29 Вчера 30 Сегодня 31 Завтра 01 пн
июнь 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
июль 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
август 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
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Матчей пока что нет
Бразилия. Серия А 2015 Таблица
12 июля, 00:30
Сантос
3 : 0
Фигейренсе
Матч завершен
12 июля, 00:30
Гремио
2 : 0
Васко да Гама
Матч завершен
12 июля, 03:00
Понте-Прета
0 : 2
Атлетико Минейро
Матч завершен
12 июля, 17:00
Сан-Паулу
3 : 1
Коритиба
Матч завершен
12 июля, 22:00
Крузейро
1 : 0
Гойас
Матч завершен
12 июля, 22:00
Атлетико Паранаэнсе
1 : 2
Флуминенсе
Матч завершен
12 июля, 22:00
Жоинвили
0 : 2
Интернасьонал
Матч завершен
12 июля, 22:00
Фламенго
0 : 3
Коринтианс
Матч завершен
Золотой кубок КОНКАКАФ 2015, группа B
12 июля, 01:30
Ямайка
1 : 0
Канада
Матч завершен
12 июля, 04:00
Коста-Рика
1 : 1
Сальвадор
Матч завершен
США. МЛС 2015 Таблица
12 июля, 02:00
Нью-Йорк Ред Буллз
4 : 1
Нью-Инглэнд Революшн
Матч завершен
12 июля, 02:00
Филадельфия Юнион
3 : 0
Портленд
Матч завершен
12 июля, 02:30
Орландо Сити
0 : 2
Даллас
Матч завершен
12 июля, 03:00
Монреаль Импакт
3 : 0
Коламбус
Матч завершен
12 июля, 03:30
Чикаго Файр
1 : 0
Сиэтл
Матч завершен
12 июля, 04:00
Колорадо
3 : 1
Реал Солт-Лейк
Матч завершен
12 июля, 22:00
Нью-Йорк Сити
4 : 4
Торонто
Матч завершен
Международный кубок чемпионов 2015, группа C
12 июля, 06:30
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 1
Америка
Матч завершен
Россия. ФНЛ (2015/2016) Таблица
12 июля, 12:00
Зенит-2
0 : 0
Армавир
Матч завершен
Казахстан. Премьер-Лига 2015 Таблица
12 июля, 15:00
Кайрат
1 : 0
Кайсар
Матч завершен
12 июля, 15:30
Жетысу
3 : 0
Ордабасы
Матч завершен
12 июля, 16:00
Иртыш
1 : 0
Актобе
Матч завершен
Беларусь. Высшая лига 2015 Таблица
12 июля, 16:00
Слуцк
0 : 2
Шахтер
Матч завершен
12 июля, 17:30
Динамо
2 : 0
Неман
Матч завершен
12 июля, 19:30
Динамо-Брест
2 : 1
Торпедо-БелАЗ
Матч завершен
Швеция. Аллсвенскан 2015
12 июля, 16:00
Эльфсборг
1 : 0
Хэкен
Матч завершен
12 июля, 18:30
Гетеборг
0 : 0
Норрчепинг
Матч завершен
12 июля, 18:30
АИК
4 : 1
Сундсвалль
Матч завершен
Норвегия. Элитсериен 2015 Таблица
12 июля, 16:30
Стабек
0 : 0
Сарпсборг 08
Матч завершен
12 июля, 19:00
Мьёндален
1 : 2
Буде-Глимт
Матч завершен
12 июля, 19:00
Русенборг
3 : 0
Одд
Матч завершен
12 июля, 19:00
Тромсе
2 : 1
Старт
Матч завершен
12 июля, 21:00
Лиллестрем
1 : 2
Стремсгодсет
Матч завершен
Суперкубок России 2015
12 июля, 18:00
Зенит
1 : 1
Локомотив
Матч завершен
Россия
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