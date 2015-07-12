июнь 2015
июль 2015
Матчей пока что нет
Бразилия. Серия А 2015
Сантос
3 : 0
Фигейренсе
Матч завершен
Гремио
2 : 0
Васко да Гама
Матч завершен
Понте-Прета
0 : 2
Атлетико Минейро
Матч завершен
Сан-Паулу
3 : 1
Коритиба
Матч завершен
Крузейро
1 : 0
Гойас
Матч завершен
Атлетико Паранаэнсе
1 : 2
Флуминенсе
Матч завершен
Жоинвили
0 : 2
Интернасьонал
Матч завершен
Фламенго
0 : 3
Коринтианс
Матч завершен
Золотой кубок КОНКАКАФ 2015, группа B
Ямайка
1 : 0
Канада
Матч завершен
Коста-Рика
1 : 1
Сальвадор
Матч завершен
США. МЛС 2015
Нью-Йорк Ред Буллз
4 : 1
Нью-Инглэнд Революшн
Матч завершен
Филадельфия Юнион
3 : 0
Портленд
Матч завершен
Орландо Сити
0 : 2
Даллас
Матч завершен
Монреаль Импакт
3 : 0
Коламбус
Матч завершен
Чикаго Файр
1 : 0
Сиэтл
Матч завершен
Колорадо
3 : 1
Реал Солт-Лейк
Матч завершен
Нью-Йорк Сити
4 : 4
Торонто
Матч завершен
Международный кубок чемпионов 2015, группа C
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 1
Америка
Матч завершен
Россия. ФНЛ (2015/2016)
Зенит-2
0 : 0
Армавир
Матч завершен
Казахстан. Премьер-Лига 2015
Кайрат
1 : 0
Кайсар
Матч завершен
Жетысу
3 : 0
Ордабасы
Матч завершен
Иртыш
1 : 0
Актобе
Матч завершен
Беларусь. Высшая лига 2015
Слуцк
0 : 2
Шахтер
Матч завершен
Динамо
2 : 0
Неман
Матч завершен
Динамо-Брест
2 : 1
Торпедо-БелАЗ
Матч завершен
Швеция. Аллсвенскан 2015
Эльфсборг
1 : 0
Хэкен
Матч завершен
Гетеборг
0 : 0
Норрчепинг
Матч завершен
АИК
4 : 1
Сундсвалль
Матч завершен
Норвегия. Элитсериен 2015
Стабек
0 : 0
Сарпсборг 08
Матч завершен
Мьёндален
1 : 2
Буде-Глимт
Матч завершен
Русенборг
3 : 0
Одд
Матч завершен
Тромсе
2 : 1
Старт
Матч завершен
Лиллестрем
1 : 2
Стремсгодсет
Матч завершен
Суперкубок России 2015
Зенит
1 : 1
Локомотив
Матч завершен