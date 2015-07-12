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Бразилия. Серия А 2015 Таблица Сантос 3 : 0 Фигейренсе Матч завершен Гремио 2 : 0 Васко да Гама Матч завершен Понте-Прета 0 : 2 Атлетико Минейро Матч завершен Сан-Паулу 3 : 1 Коритиба Матч завершен Крузейро 1 : 0 Гойас Матч завершен Атлетико Паранаэнсе 1 : 2 Флуминенсе Матч завершен Жоинвили 0 : 2 Интернасьонал Матч завершен Фламенго 0 : 3 Коринтианс Матч завершен

Золотой кубок КОНКАКАФ 2015, группа B Ямайка 1 : 0 Канада Матч завершен Коста-Рика 1 : 1 Сальвадор Матч завершен

США. МЛС 2015 Таблица Нью-Йорк Ред Буллз 4 : 1 Нью-Инглэнд Революшн Матч завершен Филадельфия Юнион 3 : 0 Портленд Матч завершен Орландо Сити 0 : 2 Даллас Матч завершен Монреаль Импакт 3 : 0 Коламбус Матч завершен Чикаго Файр 1 : 0 Сиэтл Матч завершен Колорадо 3 : 1 Реал Солт-Лейк Матч завершен Нью-Йорк Сити 4 : 4 Торонто Матч завершен

Международный кубок чемпионов 2015, группа C Лос-Анджелес Гэлакси 2 : 1 Америка Матч завершен

Россия. ФНЛ (2015/2016) Таблица Зенит-2 0 : 0 Армавир Матч завершен

Казахстан. Премьер-Лига 2015 Таблица Кайрат 1 : 0 Кайсар Матч завершен Жетысу 3 : 0 Ордабасы Матч завершен Иртыш 1 : 0 Актобе Матч завершен

Беларусь. Высшая лига 2015 Таблица Слуцк 0 : 2 Шахтер Матч завершен Динамо 2 : 0 Неман Матч завершен Динамо-Брест 2 : 1 Торпедо-БелАЗ Матч завершен

Швеция. Аллсвенскан 2015 Эльфсборг 1 : 0 Хэкен Матч завершен Гетеборг 0 : 0 Норрчепинг Матч завершен АИК 4 : 1 Сундсвалль Матч завершен

Норвегия. Элитсериен 2015 Таблица Стабек 0 : 0 Сарпсборг 08 Матч завершен Мьёндален 1 : 2 Буде-Глимт Матч завершен Русенборг 3 : 0 Одд Матч завершен Тромсе 2 : 1 Старт Матч завершен Лиллестрем 1 : 2 Стремсгодсет Матч завершен