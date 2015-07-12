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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Зенит-2 - Армавир
Зенит-2 - Армавир: обзор матча 12 июля 2015
Зенит-2
12.07.2015, воскресенье, 12:00
Россия. ФНЛ, 1 тур
0 : 0
Завершен
Армавир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит-2 - Армавир
90'
+1
Замена
А. Михеев
️️️️
И. Падерин
Замена
К. Троянов
️️️️
Д. Ткачук
88'
Замена
Л. Джорджевич
️️️️
А. Попов
77'
68'
Замена
Р. Исаев
️️️️
И. Геперидзе
58'
Желтая карточка
Л. Джаркава
Замена
П. Назимов
️️️️
С. Иванов
56'
37'
Замена
И. Чежия
️️️️
И. Мамаханов
34'
Желтая карточка
И. Падерин
Желтая карточка
А. Иванов
32'
24'
Желтая карточка
А. Алексанян
20'
Желтая карточка
К. Морозов
Замена
А. Иванов
️️️️
М. Родич
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит-2
96
Игорь Обухов
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
55
Константин Лобов
ЛЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
31
Денис Ткачук
ЛВ
47
Сергей Иванов
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
18
Константин Зырянов
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
Главный тренер
Владислав Радимов
Армавир
27
Михаил Комаров
ВР
99
Константин Морозов
ЛЗ
23
Иван Мамаханов
ЦЗ
19
Артак Алексанян
ЦЗ
20
Раде Дугалич
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
10
Игорь Падерин
ЦП
10
Давид Хурцидзе
АП
88
Леван Джаркава
ПП
11
Ираклий Геперидзе
ЦФ
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
Зенит-2
29
Михаил Мжельский
ВР
55
Артем Вяткин
ЦЗ
79
Константин Троянов
ОП
22
Андрей Иванов
ЦП
43
Павел Назимов
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Армавир
71
Сергей Ревякин
ВР
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
33
Сергей Путилин
ЦЗ
5
Ника Пилиев
ЛП
90
Андрей Михеев
ЦП
3
Артем Воронкин
ЦП
9
Рамазан Исаев
ЦФ
3-4-3
96
Обухов
55
Лобов
58
Зуев
23
Родич
47
Иванов
88
Богаев
18
Зырянов
5
Зинков
31
Ткачук
13
Киреенко
18
Попов
3-2-2-1-2
27
Комаров
19
Алексанян
20
Дугалич
24
Мирошниченко
23
Мамаханов
99
Морозов
88
Джаркава
10
Падерин
10
Хурцидзе
10
Амбарцумян
11
Геперидзе
47
Иванов
43
Назимов
43
Назимов
47
Иванов
31
Ткачук
79
Троянов
79
Троянов
31
Ткачук
23
Родич
22
Иванов
22
Иванов
23
Родич
18
Попов
19
Джорджевич
19
Джорджевич
18
Попов
11
Геперидзе
9
Исаев
9
Исаев
11
Геперидзе
23
Мамаханов
3
Чежия
3
Чежия
23
Мамаханов
10
Падерин
90
Михеев
90
Михеев
10
Падерин
Остались в запасе
Зенит-2
Армавир
55
Артем Вяткин
ЦЗ
29
Михаил Мжельский
ВР
Главный тренер
Владислав Радимов
71
Сергей Ревякин
ВР
33
Сергей Путилин
ЦЗ
5
Ника Пилиев
ЛП
3
Артем Воронкин
ЦП
Остались в запасе
55
Артем Вяткин
ЦЗ
29
Михаил Мжельский
ВР
Остались в запасе
71
Сергей Ревякин
ВР
33
Сергей Путилин
ЦЗ
5
Ника Пилиев
ЛП
3
Артем Воронкин
ЦП
Главный тренер
Владислав Радимов
Статистика матча Зенит-2 - Армавир
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Динамо Ставрополь
1 : 3
17.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
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0 : 1
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0 : 2
19.09.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Динамо-2
0 : 3
12.09.2026
Зенит-2
Армавир
Россия. Кубок, 1/256 финала
Динамо Ставрополь
3 : 0
17.08.2022
Армавир
Россия. ФНЛ, 27 тур
Балтика
2 : 0
15.03.2020
Армавир
Россия. ФНЛ, 26 тур
Армавир
1 : 0
09.03.2020
Факел
Россия. ФНЛ, 25 тур
Чайка
1 : 0
23.11.2019
Армавир
Россия. ФНЛ, 24 тур
Армавир
2 : 1
17.11.2019
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Федотов
(Москва)
Стадион:
МСА Петровский
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